Tarımsal üretim ve gıda arzı için yüzde 100 destek - Son Dakika

Kırklareli Valiliğince tarımsal faaliyetler ve gıda arzı konusunda açıklama yapıldı.



Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Pandemi niteliği kazanan "Koronavirüsle (COVID-19)" etkin mücadele yanında, Tarım ve Orman Bakanlığının görev ve sorumluklarının aksatılmadan yürütülmesi, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve gıda arz güvenliğinin korunması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından, bitkisel üretim faaliyetlerinin gereği olarak ekim, dikim, gübreleme, sulama, ilaçlama, çapalama, bakım vb. faaliyetlerin kesintisiz devam etmesi noktasında İlimizde faaliyet gösteren Tarım Kredi Kooperatifleri, Pankobirlik Satış mağazaları, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri ve özel bayiler ile gerekli görüşmeler yapılmış, mevcut durumda çiftçilerimizin ihtiyaçlarının talepler alındıktan sonra herhangi bir lojistik ücreti yansıtılmadan teslim edildiği ve bu hassas dönemde alınacak her türlü önleme destek verileceği, gerekli girdilerin mevcut olduğu, tedarikte sıkıntı yaşanmayacağı ifade edilmiştir. Ayrıca, İlimize ait tarım takvimi dikkate alınarak bitkisel üretim faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için diğer İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği halinde çalışılmakta olup, koordine bir şekilde ve gerekli denetimler gerçekleştirilerek azami hassasiyetle çalışmalar devam etmektedir" denildi. - KIRKLARELİ