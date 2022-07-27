Vali Yazıcı, tarımsal üretim yapan firmaları ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Yazıcı, tarımsal üretim yapan firmaları ziyaret etti

27.07.2022 13:04
Vali Yazıcı, tarımsal üretim yapan firmaları ziyaret etti

Tarımsal üretim yapan firmaları ziyaret eden Vali Ersin Yazıcı, Antalya'da artış gösteren tropikal meyve üretiminin önemli bir ekonomik girdi haline geldiğini söyledi.

Tarımsal üretim yapan firmaları ziyaret eden Vali Ersin Yazıcı, Antalya'da artış gösteren tropikal meyve üretiminin önemli bir ekonomik girdi haline geldiğini söyledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yazıcı, Manavgat ilçesinde tarımsal üretim yapan bazı firmaları ziyaret ederek, üretim kapasiteleri hakkında bilgi aldı.

Antalya'nın turizmde olduğu kadar tarımda da öncü ve lider bir şehir olduğuna dikkati çeken Yazıcı, bu liderliğin artarak devam etmesi için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Tarımdaki başarının tesadüf olmadığını kaydeden Yazıcı, "Özellikle pandemi ve sonrasında başlayan Rusya- Ukrayna krizi, tarımın ne kadar stratejik bir sektör olduğunu bir kez daha gösterdi. Biz de tarımdaki tecrübemizi daha da geliştirerek hem ekonomimize katkı sunmaya hem de dünya pazarında yeni ürünlerle yer bulmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Antalya genelinde son dönemlerde tropik meyvelerle ilgili çok önemli gelişmeler yaşandığını dile getiren Yazıcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Hemen hemen tüm tropikal meyveleri yetiştirebiliyoruz. Hatta ürettiğimiz ürünlerin çoğunu yurt dışına ihraç ediyoruz. Muz ve tropikal meyveler Antalya'nın ve özellikle de Manavgat'ın çok önemli bir ekonomik girdisi haline geldi. Bunu görmemiz lazım. Belki de 3-5 yıl sonra Manavgat'ta turizmden olduğu kadar tropikal meyveden de ekonomik girdi sağlıyor olacağız. Buna herkesin hem tanıtım hem de tüketim noktasında destek vermesi lazım."

Yazıcı, ürettiği katma değerli ürünlerle tüm dünyaya ihracat eden firmaları tebrik etti.

Ziyaretlerde Vali Yazıcı'ya, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca da eşlik etti.

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Kaynak: AA

Ersin Yazıcı, Manavgat, Antalya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Yazıcı, tarımsal üretim yapan firmaları ziyaret etti - Son Dakika

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