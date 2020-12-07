Tarımsal üretimdeki önlenebilir kayıplar, Türkiye'nin ekmek ihtiyacını karşılayacak düzeyde - Son Dakika

Tarımsal üretimdeki önlenebilir kayıplar, Türkiye'nin ekmek ihtiyacını karşılayacak düzeyde

07.12.2020 14:09
Tarımsal üretimdeki önlenebilir kayıplar, Türkiye'nin ekmek ihtiyacını karşılayacak düzeyde, System.String[]

Tüm Biçerdöverciler ve Hasat Makinecileri Federasyonu Başkanı Ahmet Saltık (TÜBİFED), tarımsal üretimdeki önlenebilir kayıpların Türkiye'nin ekmek ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğunu söyledi.

Tüm Biçerdöverciler ve Hasat Makinecileri Federasyonu Başkanı Ahmet Saltık (TÜBİFED), tarımsal üretimdeki önlenebilir kayıpların Türkiye'nin ekmek ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğunu söyledi.

Türkiye'de yaklaşık olarak 120 milyon dekar alanda biçerdöverle hasat edilen üründen yaklaşık 40 milyon ton ürün elde edilmektedir. Bu ürünlerin makine parkında bulunan 17 bin 200 adet biçerdöverle hasat edildiğini belirten Tüm Biçerdöverciler ve Hasat Makinecileri Federasyonu (TÜBİFED) Başkanı Ahmet Saltık, "Bu hasat işleminde önlenebilir değişik sebeplerden kaynaklanan hasat kayıp oranı yüzde 5 olup yan ürün kayıpları da dikkate alındığında bu kayıpların maddi değeri 4 milyar lirayı aşmaktadır. Hasat öncesi ve hasat sonrası kayıp oranları da yaklaşık aynı oranlarda gerçekleşmekte olup önlenebilir kayıplar toplamı 10 milyar lira/yılın üstündedir. Diğer bir deyişle önlenebilir ürün kayıplarının toplamı Türkiye'deki ekmek tüketimine yakın orandadır. Bu kayıpları önlemek ve sektör sorunlarını çözmek için biçerdöverciler dernekleri kuruldu. Bu dernekler güçlü bir sivil toplum örgütü oluşturmak ve devlet millet el ele anlayışıyla sorunları çözmek için bir araya gelerek Tüm Biçerdöverciler ve Hasat Makinecileri Federasyonu kurdu. Üretim hasat ve hasat sonrası kayıpların önlenmede ilk yapılması gereken hasat kayıplarını önleme çalışması olmalıdır. Hasat kayıplarımızın en önemli sebeplerinden birisi biçerdöver parkımızın yaşlı olmasıdır. Şu anda 0-5 yaş aralığında 4 bin 97, 6-10 yaş aralığında 4 bin 49, 11-20 yaş aralığında 4 bin 33, 20 yaş üzeri 5 bin 11, 20 yaş üzeri biçerdöverlerimizin yaklaşık 3 bin 200 adedi 40 yaş üzeridir" dedi.

Teknik kabullere göre her yıl Türkiye'de bin adet yeni biçerdöver girmesi gerekirken bu sayı 2018 yılında 356, 2019 yılında 98 adet olarak gerçekleşmiş, 2020 yılında ise 2019 rakamlarının altında gerçekleşmesinin beklenmekte olduğunu belirten Saltık, "Son yıllarda biçerdöver satın almadaki zorluklar ve işletme şartlarının giderek ağırlaşması, biçerdöver işletmeciliğinin sürdürülebilirliğini tehdit etmekle birlikte, yakın gelecekte hasat sektörünün daha büyük sorunlar yaşamasına sebep olacaktır. Hasat sırasındaki ürün kayıplarının önlenebilmesi için devletimizin biçerdöver alımlarına destek olması gereklidir. Bu sebeple biçerdöverlerin Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde uygulanan sübvansiyonlu krediler kapsamında sıfır faizli olarak desteklenmesinin yanı sıra, hibe destekli uygulamaları ve benzeri uygulamalarla satın alınmasının desteklenmesini istiyoruz" diye konuştu. - BURSA

Tarımsal üretimdeki önlenebilir kayıplar, Türkiye'nin ekmek ihtiyacını karşılayacak düzeyde
Tarımsal üretimdeki önlenebilir kayıplar, Türkiye'nin ekmek ihtiyacını karşılayacak düzeyde
Tarımsal üretimdeki önlenebilir kayıplar, Türkiye'nin ekmek ihtiyacını karşılayacak düzeyde

Türkiye, Makine, Saltık, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarımsal üretimdeki önlenebilir kayıplar, Türkiye'nin ekmek ihtiyacını karşılayacak düzeyde - Son Dakika Ekonomi


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