Tarımsal üretime destek yağıyor - Son Dakika

Tarımsal üretime destek yağıyor

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla çiftçilere birçok kalemde hibe destekleri verilecek.

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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla çiftçilere birçok kalemde hibe destekleri verilecek. Hibe desteklerden yararlanmak isteyen çiftçilerin TKDK'ya hazırlayacakları projelerle haziran ayı sonuna kadar müracaat etmeleri gerekiyor.


TKDK Bursa İl Koordinatörü Ömer Berksun, 9'uncu başvuru çağrı ilanı dahilinde proje kabullerinin ay sonunda biteceğini açıkladı. Bursa'nın da aralarında yer aldığı 41 il için 104 milyon Euro ayrıldığını söyleyen Berksun, söz konusu hibe kredilerin yüzde 75'inin Avrupa Birliği, yüzde 25'inin ise Hazine'den karşılanacağını kaydetti. Projelerin TKDK Bursa İl Koordinatörlüğü'ne teslim edileceğini, konuyla ilgili teferruatlı bilgilerin Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerinden alınabileceğini ifade eden Berksun, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Süt ve besi hayvancılığı, kaz ve hindi yetiştiriciliği, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, süs bitkisi, fide, fidan, mantar yetiştiriciliği yapanlar hibe desteklerden yararlanabilecek. Arıcılık ve bal üretimiyle, salça, reçel, pekmez üretimi de destek kapsamında. Bakliyat paketlemeden, mevcut işletmelere makine ekipman, inşaat modernizasyonu, raf, suluk, yemlik, havalandırma sistemleri için de hibe destekler var." - BURSA

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 05:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarımsal üretime destek yağıyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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