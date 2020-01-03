Tarımsal üretime yönelik işletme ve yatırım kredilerinde faiz indirimi - Son Dakika
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Tarımsal üretime yönelik işletme ve yatırım kredilerinde faiz indirimi

6 saat önce

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri, tarımsal üretime ilişkin finansman ihtiyacını uygun koşullarda karşılamaya yönelik yüzde 25-75 oranında daha düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırabilecek.

Tarımsal üretime yönelik işletme ve yatırım kredilerinde faiz indirimi, System.String[]

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri, tarımsal üretime ilişkin finansman ihtiyacını uygun koşullarda karşılamaya yönelik yüzde 25-75 oranında daha düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırabilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, üreticiler, sözleşmeli üretim yapanlar, tarımsal amaçlı kooperatif ve üretici birlikleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve yalnızca lisanslı depo yatırımı yapan kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iktisadi işletmeleri, 31 Aralık 2022'ye kadar belirlenen indirim oranlarıyla kredi kullanabilecek.

Sadece Türkiye'deki tarımsal üretim faaliyetleri için yatırım ve işletme kredisi verilecek.

Üreticilerin, birden fazla üretim alanında kredi talebinde bulunması durumunda kredinin üst limiti, krediye konu ürünlerden en yüksek kredi üst limitine sahip ürüne göre belirlenecek.

Büyükbaş, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği veya besiciliği konularında faaliyet gösteren ve bu alanlarda kredi kullanan üreticilerin mevcut kapasiteleriyle uyumlu yem bitkisi üretimi, modern basınçlı sulama sistemi alımı ile sözleşmeli üretim yaptıran gerçek veya tüzel kişilere kendi adlarına sözleşmeli üretime konu ürünle aynı ya da farklı konularda yaptıkları tarımsal üretime yönelik kullandırılacak krediler kredi üst limiti hesaplamasına dahil edilmeyecek.

İndirim oranlarının kademeli olarak uygulanacağı geleneksel hayvansal ve bitkisel üretim konularında kredi kullanacak üreticiler, indirim oranlarından, kullanacakları kredi tutarına göre kademeli olarak yararlanacak.

Mevcut işletmelerin satın alınmasına yönelik kredilerde de satın alınacak işletmenin faaliyet konusuna göre indirim uygulanacak.

Üretim konusuna göre, 500 bin lira ile 50 milyon lira arasında değişen üst limitteki krediler için yüzde 25-75 oranında faiz indirimi yapılacak. Özellikli kriter olarak belirlenen şartları sağlayan üreticiler, ek olarak yüzde 10 faiz indiriminden faydalanabilecek. Uygulanacak toplam indirim oranı yüzde 100'ü aşamayacak.

Bu arada, özellikli kriterler dikkate alınarak hazırlanan ve indirim oranları ile kredi üst limitinin gösterildiği tablo da karar metninde yer aldı.

Karar, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Ziraat Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:34 Kaynak: AA
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