Son Dakika Haberleri: Tarımsal üretimin devamlılığı için çalışmalar gerçekleştiriliyor
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Tarımsal üretimin devamlılığı için çalışmalar gerçekleştiriliyor

4 dakika önce

Hatay Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, çiftçilerin daha verimli ve etkili tarımsal sulama yapabilmeleri amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Tarımsal üretimin devamlılığı için çalışmalar gerçekleştiriliyor, System.String[]

Değirmeyolu, Yeşilpınar ve Bahçeköy Mahallelerinde bulunan açık sulama tesislerini kapalı sulama tesisine çevrilerek modern sulama tesisi haline getiren HBB ekipleri, Defne ilçesine bağlı Balıklıdere Mahallesi ve Kırıkhan İlçesi Alaybeyli Mahallesi'ne de sulama tesisi kazandırarak çiftçilerin zamanında yetiştiricilik yapmalarını sağladı.

Ayrıca Samandağ ilçesine bağlı Değirmenbaşı, Sutaşı, Tekebaşı, Kuşalanı, Fidanlı, Tomruksuyu, Eriklikuyu, Mızraklı, Yaylıca ve Batıayaz'da bulunan ve yıllarca ihmal edilerek yapılmayan tarımsal sulama kanallarını temizleyen ekipler, kanallarda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi.

HBB'NİN ÇALIŞMALARI İLE ÇİFTÇİLER KALİTELİ ÜRÜN ÜRETİYOR

Arsuz ilçesinde isale hatları yenileyerek bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiren ekipler, açık sulama tesisleri kapalı sisteme çevrilerek çiftçilerin kaliteli ürün elde etmesini sağlandı.

Ekipler, Dörtyol, Erzin ve Payas ilçelerinde tarımsal sulama tesislerinin yenilendiğini belirterek,bakım onarım ve kanal temizliği çalışmaları yapılarak çiftçilerin hizmetine sundu.

Yeşilpınar, Bahçeköy, Kırıkhan, Defne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:39 Kaynak: Bültenler
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