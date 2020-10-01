Tarımsal üretimin "doku"sunu çıkaracak tesis Sakarya'da hayata geçiyor - Son Dakika

Tarımsal üretimin "doku"sunu çıkaracak tesis Sakarya'da hayata geçiyor

Türkiye'nin dış mekan süs bitkisi alanında yıllık üretiminin yarısının karşılandığı Sakarya'da, sektörün en önemli girdisi fide, fidan ve tohum yetiştirilmesi ve ithalatının önlenmesini amaçlayan "Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezi"nde sona gelindi.

Türkiye'nin dış mekan süs bitkisi alanında yıllık üretiminin yarısının karşılandığı Sakarya'da, sektörün en önemli girdisi fide, fidan ve tohum yetiştirilmesi ve ithalatının önlenmesini amaçlayan "Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezi"nde sona gelindi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasınca (SATSO) geliştirilen proje kapsamında Hendek ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 1550 metrekaresi kapalı, toplamda 7 bin metrekarelik alanda inşaatı tamamlanan merkezde, dış mekan süs bitkilerinin yanı sıra katma değeri yüksek sebze ve meyve tohumları üretilip piyasaya sunulacak.

"Üretimin yüzde 50'si Sakarya'da"

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AA muhabirine, dış mekan süs bitkiciliğinin kentte 25 yıl önce küçük işlerle başladığını, zaman içerisinde ciddi üretim yapılır hale gelindiğini söyledi.

Sakarya'nın, kurumsal firmaların katılımıyla Türkiye'nin bu anlamdaki üretim merkezi haline geldiğini belirten Altuğ, "Yaklaşık 300 civarında firmamız bu konuda yatırım yaptı ve üretime devam ediyor. Aynı zamanda 5 bine yakın insanımız da bu sektörde istihdam ediliyor. Sektörün Türkiye'deki üretiminin yüzde 50'si Sakarya tarafından gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Sektörün geliştirilmesi adına yapılan araştırmalarda yurt dışında doku kültürü laboratuvarında üretimin yapıldığını gördüklerini anlatan Altuğ, Sakarya Üniversitesinde küçük kuluçka merkeziyle, bir kabin ve tek personelle bu işe başladıklarını kaydetti.

Çalışmaları zamanla geliştirerek proje hazırladıklarını ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansından yaklaşık 7 milyon liralık güdümlü hibe desteği aldıklarını aktaran Altuğ, merkezin inşaatına başladıklarını dile getirdi.

Altuğ, gelinen noktada iyi derecede bilgi ve birikime sahip olduklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin bu anlamdaki en büyük doku kültürü laboratuvarı olacak. Yılda yaklaşık 10 milyon kapasiteli bir üretim planlıyoruz ama bu kapasite ufak yatırımlarla 30 milyona kadar çıkabilecek. Dünya bu işi doku kültürü laboratuvarlarıyla yapıyor."

"2021'in bahar aylarında üretime başlayacağız"

Dünya nüfusunun 9 milyara yaklaştığını, 2030 sonrasında taleplerin eski tekniklerle karşılanamayacağını vurgulayan Altuğ, "Birçok fide, fidan, tohum, doku kültürü laboratuvarlarında hastalıktan ari şekilde çok çabuk ortamda yetiştirilir pozisyonda. Biz de dış mekan süs bitkiciliğine ve Türk tarımına fayda sağlamak anlamında böyle bir projeyi yaptık. 2021'in bahar aylarında üretime başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Altuğ, merkezin kaba inşaatının tamamlandığını, yurt içinde ve dışında iş birliği çalışmalarının ciddi şekilde devam ettiğini belirtti.

Organize Sanayi Bölgesinin yeşil alanının yapılan protokolle kendilerine tahsis edildiği bilgisini veren Altuğ, söz konusu alanda ürünlerin yetiştirilerek daha karlı satılacağını aktardı.

"Diğer ülkelerle rekabet durumumuz çok ileride olacak"

Sektörde ithalat konusuna da değinen Altuğ, Hollanda ve İtalya'dan fide, fidan getirildiğini hatırlatarak, "Sakarya'daki üreticiler işin tekniğini uzun seneler deneme yanılmayla çözüp bu ithalatı kestiler. Ancak halen yeterince doğru fide, fidan üretmiyoruz. Doku kültürü laboratuvarlarında hastalıktan ari bir şekilde çok daha verimli, çabuk ve ucuza bunu üretebileceğiz. Dolayısıyla İtalya, Hollanda ve dış mekan süs bitkisi üreten diğer ülkelerle rekabet durumumuz çok ileride olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Tarımsal anlamda birçok ürünü üretir hale geleceğiz"

Merkezin sadece dış mekan süs bitkisi fidesi, fidanı üretmeyeceğine dikkati çeken Altuğ, şunları kaydetti:

"Tarımsal anlamda birçok ürünü üretir hale geleceğiz. Mesela ceviz, fındık, çay gibi. Fındık ağaçlarının verimliliğini yavaş yavaş yitirdiğini ve bütün bu ağaçların yenilenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz olabilecek en iyi ağaçtan aldığımız doku kültürüyle çok kaliteli fidanlar yetiştirdik. Zamanı geldiğinde bunları şehrimizin faydasına kullanacağız. Aynı şekilde Antep fıstığı ve çay konusunda çok ciddi araştırmalarımız ve çalışmalarımız var. Bunu çoğaltmak mümkün. Biz Türkiye adına buna adayız."

Altuğ, proje paydaşlarından Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi Teknokenti'nin önemli katkılarının olduğunu dile getirerek, kentin bütün halinde bu projeyi önemsediğini sözlerine ekledi.

Tarımsal üretimin doku sunu çıkaracak tesis Sakarya'da hayata geçiyor
Tarımsal üretimin doku sunu çıkaracak tesis Sakarya'da hayata geçiyor
Tarımsal üretimin doku sunu çıkaracak tesis Sakarya'da hayata geçiyor
Tarımsal üretimin doku sunu çıkaracak tesis Sakarya'da hayata geçiyor

Doku Kültürü, Süs Bitkisi, Türkiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 11:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarımsal üretimin 'doku'sunu çıkaracak tesis Sakarya'da hayata geçiyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 470 liradan işlem görüyor Bakan Koca konuşurken 4 kritik kentin genel durumu arkadaki ekrana yansıtıldı Azerbaycan, Türk SİHA'sı ile Ermenistan'ın topçu bataryasını vurdu! Askerler böyle kaçtı İşyerini açmaya gelen esnaf, zincire asılı vatandaşı görünce telefona sarıldı Sahte senet çetesinin 'sihirbaz' lakaplı üyesi, bir imza üzerinde aylarca çalışıyormuş Kamuda çalışma sistemi yeniden düzenleniyor: Başarılı memur ödüllendirilecek 8 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu reddeden F.Bahçe, Ze Luis transferinden vazgeçti Hastane önünde çırpınarak ölen yaşlı adamın oğlu konuştu: Müdahale etseler babam yaşardı
İkinci el araçlarda fiyatlar yükselmeye devam ediyor: 25 yaşındaki araçlara 60 bin lira isteniyor İkinci el araçlarda fiyatlar yükselmeye devam ediyor: 25 yaşındaki araçlara 60 bin lira isteniyor         
11:05
Güne düşüşle başlayan dolar 7,71'den işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 7,71'den işlem görüyor         
10:57
Sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi! Temsilci bulundurmayan platformlar ve kişisel hak ihlali yapanlar yandı Sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi! Temsilci bulundurmayan platformlar ve kişisel hak ihlali yapanlar yandı         
10:50
Son dakika! BDDK banka müşterilerinin kişisel bilgilerini talep eden sahte siteler için uyardı: İtibar etmeyin Son dakika! BDDK banka müşterilerinin kişisel bilgilerini talep eden sahte siteler için uyardı: İtibar etmeyin         
10:47
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum         
10:28
Arkadaşının 'tik'iyle uğraştı hastanelik oldular: Kavga anı kamerada Arkadaşının 'tik'iyle uğraştı hastanelik oldular: Kavga anı kamerada         
10:04
İstanbul'da etkili olan dolu yağışı sonrası 1.000 yerli göçük ustası iş başında İstanbul'da etkili olan dolu yağışı sonrası 1.000 yerli göçük ustası iş başında         
09:56
Times: Ermenistan, Azerbaycan karşısında Rusya'dan yardım isteyecek Times: Ermenistan, Azerbaycan karşısında Rusya'dan yardım isteyecek         
09:18
Azerbaycan'da her gece aynı saatte milli marş okunuyor Azerbaycan'da her gece aynı saatte milli marş okunuyor         
09:11
Beylikdüzü'nde iki şirketin sahipleri arasındaki silahlı kavga kamerada Beylikdüzü'nde iki şirketin sahipleri arasındaki silahlı kavga kamerada         
08:55
Beyninde tümör tespit edilen genç şarkıcı Arif Akpınar, hayatını kaybetti Beyninde tümör tespit edilen genç şarkıcı Arif Akpınar, hayatını kaybetti         
08:44
Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı         
07:37
İngiltere'de plastik pipet ve kulak temizleme çubuklarının satışı yasaklandı İngiltere'de plastik pipet ve kulak temizleme çubuklarının satışı yasaklandı         
06:27
İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları         
00:03
Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı         
17:22
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 11:23:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarımsal üretimin "doku"sunu çıkaracak tesis Sakarya'da hayata geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei