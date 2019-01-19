Tarımsal üretkenlik için yol haritası önerisi
24 dakika önce
ABD Nebraska Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Irmak, "Tarımsal üretkenliği olumsuz etkileyecek ve verimliliği düşürecek her türlü etmen ülkelerce masaya yatırılmalı, bu konuda ileriye dönük çözüm yolları belirlenmeli ve yol haritası uygulanmalı" dedi.
ABD
Nebraska Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Irmak, "Tarımsal üretkenliği olumsuz etkileyecek ve verimliliği düşürecek her türlü etmen ülkelerce masaya yatırılmalı, bu konuda ileriye dönük çözüm yolları belirlenmeli ve yol haritası uygulanmalı" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:25
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