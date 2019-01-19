Son Dakika Haberleri: Tarımsal üretkenlik için yol haritası önerisi

Tarımsal üretkenlik için yol haritası önerisi

24 dakika önce

ABD Nebraska Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Irmak, "Tarımsal üretkenliği olumsuz etkileyecek ve verimliliği düşürecek her türlü etmen ülkelerce masaya yatırılmalı, bu konuda ileriye dönük çözüm yolları belirlenmeli ve yol haritası uygulanmalı" dedi.

Tarımsal üretkenlik için yol haritası önerisi, System.String[]
ABD Nebraska Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Irmak, "Tarımsal üretkenliği olumsuz etkileyecek ve verimliliği düşürecek her türlü etmen ülkelerce masaya yatırılmalı, bu konuda ileriye dönük çözüm yolları belirlenmeli ve yol haritası uygulanmalı" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:25 

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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