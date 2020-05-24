Tarımsal ürünleri kırağı vurdu, çiftçi strese girdi - Son Dakika

Tarımsal ürünleri kırağı vurdu, çiftçi strese girdi

Eskişehir'de son günlerde etkili olan soğuk havada yaşanan kırağı nedeniyle özellikle geniş yapraklı tarım ürünleri zarar gördü.

Tarımsal ürünleri kırağı vurdu, çiftçi strese girdi, System.String[]

Eskişehir'de son günlerde etkili olan soğuk havada yaşanan kırağı nedeniyle özellikle geniş yapraklı tarım ürünleri zarar gördü. Çiftçi Ramazan Bayramı'nı buruk karşılarken, ürünlerin hasat tarihlerinde gecikme olabileceği belirtildi.


Eskişehir'de sezon başında kaliteli ve verimli hasat yapmayı planlayan birçok üretici, havanın soğuk olmasıyla gelişen kırağının mağduru oldu. Kırağı sebebiyle kabak, salatalık, mısır ve ay çekirdeği gibi ürünler zarar gördü. Üreticiler Ramazan Bayramı'na endişeli girerken, uzmanlar ürünlerin hasat tarihlerinin gecikebileceğini belirtti.


"Kırağıdan doğan zarar hasat ertelenmesine sebep olabilir"


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, çiftçinin endişeli olduğunu söyledi. Buluşan, "Sıfır dereceye düşen hava sıcaklığı çiftçiyi strese soktu. Kabak, salatalık, mısır ve ay çekirdeği gibi geniş yapraklı ürünler zarar gördü. Hava sıcaklığı düşmeye devam ederse zarar gören ürünlerde görülen kalite düşüklüğü hasat ertelenmesi ne sebep olur. Soğukların gelmesiyle açıkta bir önlem alma şansı olmayan çiftçimiz, soğuk olmaması için dua ediyor. Geçtiğimiz haftalarda aşırı sıcakların yaşanması bazı ürünlerin yanmasına ve çürümesine sebep olmuştu. Son günlerde gündüz hava sıcaklığı 30 derecelerde iken gece 10 derecelere kadar düştü. Soğuyan hava ile birlikte kırağının düşmesiyle ürünler zarar görüyor, üretici zor durumda. Tarımı öyle bir planlı hale getirmeliyiz ki çaresiz bir üretici kalmamalı. Çiftçimiz üretimden vazgeçmemeli" diye konuştu.


Diğer yandan meteorolojik verilere göre Eskişehir'de önümüzdeki haftanın yağmurlu geçeceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 09:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarımsal ürünleri kırağı vurdu, çiftçi strese girdi - Son Dakika Ekonomi

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