Tarımsal verimi "güneş enerjisiyle çalışan otomasyon aracı"yla artıracaklar - Son Dakika

Tarımsal verimi "güneş enerjisiyle çalışan otomasyon aracı"yla artıracaklar

Tarımın katma değerini ve yenilenebilir enerji kullanımını arttırmak için teknolojik çözüm geliştiren Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, TEKNOFEST'te projelerini tanıttı.

Tarımın katma değerini ve yenilenebilir enerji kullanımını arttırmak için teknolojik çözüm geliştiren Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, TEKNOFEST'te projelerini tanıttı.

Milli Teknoloji Hamlesi sloganıyla yola çıkan ve Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST'te gençlerin yaptığı birbirinden ilginç projeler ve tasarımlar dikkati çekiyor. Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri de tarımsal üretimi artırmak için güneş enerjisiyle çalışan otomasyon araçlarıyla stantları gezenlerin ilgisini çekiyor. Öğrencilerin tasarladıkları ve uzaktan kumandayla idare edilebilen araç, toprak üzerinde gezerek sensörleri vasıtasıyla toprağın nemi, kalitesi, hangi ürünün burada daha fazla verim verebileceği gibi bilgileri topluyor.

Projeleri hakkında bilgi veren takım kaptanı Yakup Ablak, AA muhabirine, ülkenin katma değerini arttırmak amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını, geliştirdikleri araçla çevre ve enerji kategorisinde finale kaldıklarını söyledi.

Araç çalışmalarına 6 ay önce Avrupa'da gördükleri yüksek verimliliğe sahip arazilerden yola çıkarak başladıklarını anlatan Ablak, projelerinde yapay zeka ve otonom sistemlerini, yakıt olarak da güneş enerjisi kullandıklarını belirtti.

Ablak, Avrupa'da yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygın olduğunu, kendilerinin de bunu Türkiye'de yaygınlaştırmak için "güneş enerjisiyle çalışan tarımsal otomasyon aracı" tasarladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Cihazımız, üzerinde bulunan sensör istasyonu aracılığıyla topraktan aldığı verileri mobil uygulamamız aracılığıyla çiftçiye iletiyor ve bunu yaparken aynı zamanda konumu baz alarak haritalandırma oluşturuyor. Gördüğünüz gibi haritalarda toprağın ne kadar verim olduğunu uydu aracılığıyla da açık kaynak kodlu görüntülemelerle veri alıyoruz. Aldığımız verilerle de çiftçinin en verimli şekilde hasat almasını sağlamak istiyoruz. Bunu yaparken de tamamen yenilenebilir enerji kaynağı kullanarak yakıt konusunda masraflarını düşürmeye çalışıyoruz. Aracımız geliştirilmeye çok açık. Üzerinde ilaç püskürtme gibi sistemler var. Gömülü sistem teknolojilerini kullanarak iCould'a bağlayarak küresel seviyede bilgi paylaşımına da dönüştürmeyi düşünüyoruz."

"Katma değeri yüksek ihracat ürünü çıkarmaya çalışıyoruz"

Geliştirdikleri araç sayesinde Van'da yapılan tarımın İstanbul'da da kontrol edilebileceğine dikkati çeken Ablak, "Bulut ağı sayesinde bunu sağlamayı düşünüyoruz. Tarım alanında yapılacak yapay zeka çalışmaları için elimizde belli dataların olması lazım. Bu dataları da aracımızın topraktan yeterli seviyede alacağını düşünüyoruz. Açık kaynak kodlu ve katma değeri yüksek ihracat ürünü çıkaramaya çalışıyoruz. Umarım vatanımıza, milletimize hayırlı bir proje olur." diye konuştu.

Tarımsal verimi güneş enerjisiyle çalışan otomasyon aracı yla artıracaklar
Tarımsal verimi güneş enerjisiyle çalışan otomasyon aracı yla artıracaklar
Tarımsal verimi güneş enerjisiyle çalışan otomasyon aracı yla artıracaklar
Tarımsal verimi güneş enerjisiyle çalışan otomasyon aracı yla artıracaklar

Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 12:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Tarımsal verimi 'güneş enerjisiyle çalışan otomasyon aracı'yla artıracaklar - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kaza sonrası iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 7 kişi yaralandı Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu Yunanistan'dan Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında konuşlu askerlerle ilgili açıklama: Asla geri çekmeyeceğiz Hülya Avşar'ın Ayvalık'ta Çiçek Adası'nı satın alacağı iddiası yalanlandı Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Böke'nin iddialarına yanıt: Onun amacı ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Böke'nin iddialarına yanıt: Onun amacı ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır         
18:32
Gaziantep'te bir araç, tıra arkadan çarptı: Yabancı uyruklu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Gaziantep'te bir araç, tıra arkadan çarptı: Yabancı uyruklu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı         
17:28
MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti         
17:22
Manchester United'dan tarihe geçen galibiyet! Maç bitmesine rağmen attıkları golle 3-2 kazandılar Manchester United'dan tarihe geçen galibiyet! Maç bitmesine rağmen attıkları golle 3-2 kazandılar         
16:42
Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti         
16:06
"Aşk yaşıyorlar" dediği eşi ve yeğenine tarlada tüfekle ateş açtı         
15:13
Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu         
14:06
Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı         
12:46
Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu         
11:47
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim         
11:05
Taksi durağında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 4 yaralı Taksi durağında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 4 yaralı         
10:52
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi         
00:56
Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi         
21:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 19:08:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarımsal verimi "güneş enerjisiyle çalışan otomasyon aracı"yla artıracaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei