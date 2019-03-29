Tarımsal Yatırım Projelerinde Süre Uzatımı

Tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma süresi 30 Kasım 2019'a kadar uzatıldı.

Tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma süresi 30 Kasım 2019'a kadar uzatıldı.



Tarım ve Orman Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Değişiklikle tarıma dayalı yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma tarihi 31 Mayıs 2019'dan 30 Kasım 2019'a kadar uzatıldı. 1 Ekim 2018 tarihinde veya ek süre sonunda fiziki gerçekleşmeleri tamamlanmış olan ancak yasal izinlerini alamamış yatırımlar için de yatırımcının başvurması halinde 30 Kasım 2019'a kadar süre verilecek.



Öte yandan Su Ürünleri· Yeti·şti·ri·ci·li·ği· Yatırımlarında I·hti·yaç Duyulan Su ve Su Alanları ile Deni·z ve I·ç Sulardaki· Su Ürünleri· I·sti·hsal Hakkının Ki·raya Veri·lmesi· Hakkında Yönetmeli·kte Deği·şi·kli·k Yapılmasına Dai·r Yönetmeli·k de Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişiklikle söz konusu yönetmeliğin uygulama süresi 1 Ocak 2020'ye kadar uzatıldı.

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