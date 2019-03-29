Tarımsal yatırım projelerinde süre uzatımı
49 dakika önce
Tarıma dayalı yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma tarihi 31 Mayıs 2019'dan 30 Kasım 2019'a kadar uzatıldı.
Tarıma dayalı yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma tarihi 31 Mayıs 2019'dan 30 Kasım 2019'a kadar uzatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:37
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