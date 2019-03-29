Son Dakika Haberleri: Tarımsal yatırım projelerinde süre uzatımı

Tarımsal yatırım projelerinde süre uzatımı

49 dakika önce

Tarıma dayalı yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma tarihi 31 Mayıs 2019'dan 30 Kasım 2019'a kadar uzatıldı.

Tarımsal yatırım projelerinde süre uzatımı, System.String[]
Tarıma dayalı yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma tarihi 31 Mayıs 2019'dan 30 Kasım 2019'a kadar uzatıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:37 

Ekonomi
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