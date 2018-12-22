Son Dakika Haberleri: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 22. Olağan Toplantısı

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 22. Olağan Toplantısı

3 saat önce

"Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik" kapsamında oluşturulan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komitesi 22. Olağan toplantısı, Tarım ve Orman Tekirdağ İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca başkanlığında İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 22. Olağan Toplantısı, System.String[]
"Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik" kapsamında oluşturulan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komitesi 22. Olağan toplantısı, Tarım ve Orman Tekirdağ İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca başkanlığında İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıya, il müdür yardımcıları, şube müdürleri, Tekirdağ Bağcılık Arş. İstasyonu Müdürlüğü, Tekirdağ Ziraat Odası Başkanlığı, Süt Üreticiler Birliği Başkanlığı, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği Başkanlığı yetkilileri katıldı.

Teknik Komite üyelerine, 2017 yılı II. dönem destekleme ödemeleri, 2018 yılı Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Destekleme Tebliği kapsamında destekleme başvuru hakkında bilgi verildi.

2018 yılı Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Destekleme tebliği kapsamında İl Teknik Komitesi üyelerince, danışmanlık hizmetinin daha verimli hale getirilmesi için hizmet veren danışmanların işletmeye yaptıkları ziyaret sayıları ve gerçekleştirdikleri faaliyetlerin (toplantı, teknik gezi, demostrasyon) konuları belirlendi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:43 Kaynak: İHA

Zekeriya Sarıkoca, Tekirdağ, Güncel
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