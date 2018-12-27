Son Dakika Haberleri: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komitesi Toplandı

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komitesi Toplandı

1 saat önce

Tarımsal Yayım Danışmanlık İl Teknik Komitesi, İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever başkanlığında toplandı.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komitesi Toplandı, System.String[]
Tarımsal Yayım Danışmanlık İl Teknik Komitesi, İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever başkanlığında toplandı.

Toplantıda Eskişehir'in 2018 yılında tarımsal yayım ve danışmanlık desteğinden yararlanmak üzere başvuru yapan Çifteler Ziraat Odası'na, Çifteler İlçe Denetim Komisyonunca tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerine destekleme ödemesi yapılması hakkındaki 2018/42 no'lu tebliğ gereğince, 1. ve 2. dönem işletme ve büro denetimlerinin yapılmasına karar verildi. Ayrıca İl Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) arasında Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Teknik İşbirliği Projesi kapsamında Eskişehir'in pilot il seçilmesi sebebiyle çiftçilerin problem analizleri yapılarak tarımsal yayım ve danışmanlık ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere; Süt Sığırcılığı Paydaş Danışma Grubu, Kırsalda Kadın Paydaş Danışma Grubu ve Hububat Yetiştiriciliği Paydaş Danışma Grubu oluşturulmasına karar verildi.

Karşılıklı görüş alış verişi yapılmasının ardından toplantı sona erdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:16 Kaynak: İHA

Emine Sever, Eskişehir, Yaşam
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