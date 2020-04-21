Tarımsal yayım ve danışmanlık sertifikalarında vize zorunluluğu kaldırıldı

Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin sertifikaları 3 yılda bir vize ettirme zorunluluğu kaldırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili sertifikaların 3 yılda bir vize ettirilme ve vize başvurusu yapan kişinin bu süre içinde tarımsal konularda en az iki eğitime katıldığını belgeleme zorunluluğuna ilişkin madde yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmeliğe eklenen madde kapsamında ise 10 Mart'tan önce süresinde vize ettirilmeyen ve geçerliliğini kaybeden tarımsal yayım ve danışmanlık eğitimi eğitici belgesi ile tarım yayımcısı/danışmanı sertifikasına sahip kişilerin yeniden belge/sertifika almak istediğinde sınava girmesi gerekecek.