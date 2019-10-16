Tariş 2 günde 60 ton incir aldı

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kuru incirde müdahale alımı kararı vermesinin ardından Germencik Tariş İncir Birliği aracılığıyla alımlar devam ediyor.

Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aydın'la birlikte İzmir'de de incir üretilen yerlerdeki ürünlerin kendilerine getirildiğini söyledi.

Alımlara dün başladıklarını aktaran Bircan, 2 gün içerisinde yaklaşık 60 ton incir aldıklarını, üreticinin getirdiği ürünleri, TMO'nun belirlediği A4 kalitesine göre seçerek aldıklarını ifade etti.

Üreticinin TMO'nun devreye girmesiyle birlikte çok mutlu olduğunu aktaran Bircan, "İncir fiyatları neredeyse 10 liranın altına gelmişti. Devlet 16 lira verince bu da üretici için bir alternatif oldu. Piyasalara biraz daha denge geleceğine inanıyorum. Fiyat düşürmek için piyasadan çekilen tüccarları da yeniden alımlara başladığını görüyoruz" dedi.

İncir getiren üreticinin 2019 Çiftçi Kayıt Sistemi'nin (ÇKS) olması gerektiğine dikkati çeken Bircan, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından ücretlerin 15 gün içerisinde hesaplara yatırıldığını sözlerine ekledi.