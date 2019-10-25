Son Dakika Haberleri: Tariş 60 Nolu İncir Tarım Satış Kooperatifi'nin Genel Kurulu yapıldı
Son Dakika Güncel Tariş 60 Nolu İncir Tarım Satış Kooperatifi'nin Genel Kurulu yapıldı

Tariş 60 Nolu İncir Tarım Satış Kooperatifi'nin Genel Kurulu yapıldı

31 dakika önce

Söke ilçesinde Tariş 60 Nolu İncir Tarım Satış Kooperatifi'nin Genel Kurulu yapıldı.

Tariş 60 Nolu İncir Tarım Satış Kooperatifi'nin Genel Kurulu yapıldı, System.String[]

Söke ilçesinde Tariş 60 Nolu İncir Tarım Satış Kooperatifi'nin Genel Kurulu yapıldı.

Söke Tariş merkez idari binasında yapılan genel kurulda tek liste ile yapılan seçimde Yusuf Ene, yeniden başkanlığa seçildi.

Burada konuşma yapan Ene, 2006 yılında devraldığı bu görevi tek liste ile 14 yıldır devam ettirdiğini söyledi.

Ene, "Tüm üyelerimize bana ve yönetimime duydukları güvenlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu yıl da hem rekolte hem fiyatımız hem de kalitemiz çok güzeldi. Kooperatif ortaklarımızı tüccara ezdirmeyeceğiz ve piyasada denge unsuru olacağız." dedi.

Tariş, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:30 Kaynak: AA
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