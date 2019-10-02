Son Dakika Haberleri: Tariş 7 bin ton kuru incir aldı
Son Dakika Ekonomi Haber

Tariş 7 bin ton kuru incir aldı

1 saat önce

Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, şu ana kadar ortaklarından 7 bin tona yakın kuru incir aldıklarını bildirdi.

Tariş 7 bin ton kuru incir aldı, System.String[]

Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, şu ana kadar ortaklarından 7 bin tona yakın kuru incir aldıklarını bildirdi.

Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tariş olarak sezon başında belirledikleri kuru incir fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadığını, aynı fiyatlar üzerinden alım yapmaya devam ettiklerini söyledi.

İncirin kalitesine göre 2 liradan 35 liraya kadar alındığını dile getiren Bircan, "Her gün yaklaşık 4 milyonluk mal alıyoruz. Geçen yıl aynı dönem 4 bin ton aldık. Şu ana kadar ise yaklaşık 7 bin ton mal aldık. Söylediğimiz fiyatlardan almaya devam ediyoruz. Tariş İncir Birliği olarak 5 bin ortağımızı ezdirmeyeceğimizi söylemiştik. Öyle de yapıyoruz." dedi.

Kentte yaklaşık 50 bin ailenin geçimini kuru incirden sağladığına dikkati çeken Bircan, "İncir geliriyle geçinen ailelere baktığımızda tabii fiyatların düşmesinde mağduriyet söz konusu olacaksa sıkıntılı bir durum. Biz de buna izin vermemek adına devletimizle uyumlu bir şekilde onların istekleri doğrultusunda ve incir üreticisinin de lehine olabilecek, faydalı olacak her şeyin yanındayız." diye konuştu.

Mustafa Bircan, Tariş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomotiv devi Volkswagen Manisa'da şirket kurdu
Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Adalet Bakanı Twitter'dan duyurdu! Avukatlık hizmetinde KDV, yüzde 18'den 8'e düşürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 14:59:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tariş 7 bin ton kuru incir aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]