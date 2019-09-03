TARİŞ açıkladı, en düşük üzüm 10 lira

Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (TARİŞ) bölgenin en önemli ihracat ürünü olan kuru üzüm alım avans fiyatlarını açıkladı. TARİŞ, en düşük 7.5 numara üzümü 10,00 liradan belirlerken, en yüksek 10.5 numara üzümü ise 11.50 liradan belirledi.



Salihli'de S.S. 18 Nolu Salihli Üzüm Tarım Satış Kooperatifi tarafından 2019 yılı ürünü çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatları açıklanırken, bölgenin en önemli ürünü olan kuru üzümde en düşük 7,5 numara üzüme 10.00 lira fiyat belirlenirken, en fazla fiyat ise 11,50 TL ile 10,5 numara üzüme verildi.



Salihli 18 Nolu Üzüm Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Halil Çöygün, ihracat potansiyeli bakımından yüksek bir ürün olan kuru üzümün avans fiyatlarının belirlendiğini söyledi. Çöygün, kuru üzümün kilogram bazında, 7,5 numara üzüme 10,00 TL, 8 numara üzüme 10,25 TL, 8,5 numara ürüne 10,50 TL, 9 numara üzüme 10,75 TL, 9,5 numara ürüne 11,00 TL, 10 numara ürüne 11,25 TL ve 10,5 numara üzüme ise 11,50 TL olarak belirlendiğini söyledi.



TARİŞ'in üzüm alımlarına ise 1 hafta önce başladığını dile getiren Çöygün, açıklanan bu avans fiyatların brüt fiyatlar olduğunu belirterek, üreticilere hayırlı olmasını belirtti.



Öte yandan, 2018 sezonunda TARİŞ kuru üzümün kilogram bazında 7,5 numara üzüme 7,50 TL, 8 numara üzüme 8,00 TL, 8,5 numara ürüne 8,50 TL, 9 numara üzüme 9,00 TL, 9,5 numara ürüne 9,50 TL, 10 numara ürüne 10,00 TL ve 10,5 numara üzüme ise 10,50 TL fiyat açıklamıştı. - MANİSA