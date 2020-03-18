Tariş Kolonya Fabrikası tam kapasite üretime başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tariş Kolonya Fabrikası tam kapasite üretime başladı - Son Dakika Ekonomi

Tariş Kolonya Fabrikası tam kapasite üretime başladı

6 saat önce

Aydın'da yaklaşık 50 yıldır kolonya üretimi yapan Tariş, tüm dünyayı etkisi altına korona virüsünün Türkiye'de de görülmesinin ardından tam kapasite üretime başladı.

Tariş Kolonya Fabrikası tam kapasite üretime başladı, System.String[]

Aydın'da yaklaşık 50 yıldır kolonya üretimi yapan Tariş, tüm dünyayı etkisi altına korona virüsünün Türkiye'de de görülmesinin ardından tam kapasite üretime başladı. Günlük 10 bin litre kolonya üretmelerine rağmen siparişlere yetişemediklerini belirten Tariş Kolonyalarının bağlı bulunduğu Tariş İncir Birliği'nin Başkanı Mustafa Bircan, "Virüsün görülmesinin ardında yurt dışına ürün verme işlemini durdurduk. Tam kapasite çalışıp taleplere yetişmeye çalışıyoruz" dedi.


Tariş İncir Birliği'ne bağlı Germmencik Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Tariş Kolonya Fabrikası'nda 24 saat esasına göre üretime geçildi. Tariş kolonya fabrikasındaki çalışanlar taleplere yetişmek için hummalı bir çalışma yaparken, üretilen kolonyalar hiç bekletilmeden yurdun değişik bölgelerine gönderiliyor.


Korona virüsüne karşı dezenfektan olarak kullanılan kolonya üretimini günlük 10 bin litreye çıkardıklarını belirten Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, en büyük sıkıntılarının kolonyanın ham maddesi etil alkol olduğunu söyledi. Tariş olarak yaklaşık 50 yıldır kolonya üretimi yaparak yurt içi ve yurt dışına pazarladıklarını belirten Bircan, "Korona virüsü ile mücadele kapsamında üretim kapasitemizi arttırdık. Virüsle mücadele kapsamında önce ülkemizdeki ihtiyacı karşılamak için kolonya ihracatını da durdurduk" dedi.


"İlk defa bu kadar ihtiyaç duyuldu"


Kolonya üretiminde yaklaşık yarım asırlık mazisi bulunan Tariş'in şu anda sadece Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak için gece gündüz çalıştığını kaydeden Bircan, "Tariş İncir Birliği olarak yaklaşık 50 yıldır kolonya üretimi yapıyoruz. Daha önce İzmir'de yapılan üretimi 2018 yılından bu yana Aydın Ortaklar OSB'de en son sistemle gerçekleştiriyoruz. Korona virüsünden dolayı kolonya tüketiminde ülke olarak bir talep patlaması var. Bizler de şu anda o taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Bu ülkemiz ve halk sağlığı için çok önemli. Uzmanlar 70 derecenin üzerindeki kolonyaların etkili olduğunu söyledikten sonra her taraftan sipariş yağıyor. Yurt dışına ihracat bugün itibarıyla Resmi Gazete'de izne bağlandı. Ancak biz virüs görüldükten sonra kendi içimizde yönetim kurulu kararı alıp, yurt dışı ihracatını bırakmıştık. Şu anda Türkiye'deki talebe yetişmeye çalışıyoruz" dedi.


"Etil alkol sıkıntısı var"


Günlük yaklaşık 10 bin litre kolonya üretimi yaptıklarını ve üretimden yana bir sıkıntıları olmadığını kaydeden Bircan, "Etil alkol litresi 90 cent'ten alınırken şu anda 3 dolara alıyoruz. Bu ciddi anlamda bizi sıkıntıya sokacak. Bunun yanında vatandaşlarımız kolonya temininde zaman zaman zorluklar çekebilir. Son zamanlarda merdiven altı üretimler çoğalmaya başladı. Olmadık markalarla ortaya çıkan ve 60 derece yazıp 50 derece çıkan kolonyalar olabiliyor. Vatandaşlarımız bildikleri, tanıdıkları ve emin oldukları markaları tercih etsinler" diye konuştu. - AYDIN

Türkiye, Aydın, Tariş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:51 Kaynak: İHA

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