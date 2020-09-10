Tariş, kuru incir alım fiyatını ortalama yüzde 30 artırdığını açıkladı

Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bircan, bu sezon ortaklarından alacakları kuru incirde fiyatları ortalama yüzde 30 oranında artırdıklarını bildirdi.

Ege Bölgesinde 4 bine yakın üretici ortağı bulunan birliği oluşturan kooperatif yöneticileri, 2020/2021 hasat sezonu için kuru incir alım fiyatlarını belirlemek üzere toplandı.

Birlik Başkanı Mustafa Bircan, görüşme sonrası AA muhabirine, herkesin alın terinin karşılığını alacağı bir tarife belirlemeye gayret ettiklerini, geçen yılın altına bir rakam vermemeye özen gösterdiklerini söyledi.

Geçen yıl 6 bin tonun üzerinde ürün aldıklarını, bu yıl da kısıtlama olmadan getirilen tüm ürünleri alacaklarını aktaran Bircan, bu yıl fiyatları ortalama yüzde 30 oranında artırdıklarını ifade etti.

Kuru incirin boyutlarına göre tespit edilen tarifeye göre kilogramında 36 ila 40 adet meyvenin bulunduğu A1 kalite incirin kilogramı 30 lira, en küçük boyuttaki kilogramında 101-130 adet meyvenin bulunduğu A11 kalite incir için ise 10 lira üretici fiyatı belirlendi.