Son Dakika Haberleri: Tariş, sızma zeytinyağını 20 liradan alacak
Son Dakika Ekonomi Tariş, sızma zeytinyağını 20 liradan alacak - Son Dakika Ekonomi

Tariş, sızma zeytinyağını 20 liradan alacak

6 saat önce

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, 2019-2020 kampanya döneminde sızma zeytinyağının kilogram başına alım fiyatını 20 lira olarak belirlediklerini ifade etti.

Tariş, sızma zeytinyağını 20 liradan alacak, System.String[]

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, 2019-2020 kampanya döneminde sızma zeytinyağının kilogram başına alım fiyatını 20 lira olarak belirlediklerini ifade etti.

Sürek, yaptığı açıklamada ürünün değerini koruyarak üreticiyi mağdur etmemek için çalıştıklarını, bu sezon kooperatif bölgelerinden gelen değerlendirmeler ve dünyada rekolte ve fiyat seviyelerini dikkate alarak bir fiyat belirlediklerini aktardı.

Birliğin tüm kooperatifleri ve 28 bin ortağıyla bölgede güçlü bir yapıya sahip olduğunu belirten Sürek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl başarılı bir alım kampanyası yürüttük. Üretici ortaklarımızla omuz omuza 2018-2019 kampanya dönemini hem alımlar hem de satışlar açısından memnuniyet verici şekilde tamamladık. Bu yıl da bölge, ülke ve dünya üretimi ile fiyat oluşumlarını dikkate alarak titiz değerlendirmeler sonucunda sızma zeytinyağına 20 lira fiyat vererek alımlara başladık. Bu fiyatın sadece ortaklarımıza değil tüm üreticilere olumlu yansıması dileğindeyiz."

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, geçen sezon sızma zeytinyağının kilogramını 17 liradan almıştı.

Tariş Zeytin, Zeytinyağı, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:28 Kaynak: AA
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