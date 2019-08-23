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Tariş'te kuru incir alım fiyatı belirleme toplantısı

1 saat önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde Tariş İncir Birliğince kuru incir alım fiyatlarının belirlenmesi için toplantı yapıldı.

Tariş'te kuru incir alım fiyatı belirleme toplantısı, System.String[]

Aydın'ın Germencik ilçesinde Tariş İncir Birliğince kuru incir alım fiyatlarının belirlenmesi için toplantı yapıldı.

Germencik ilçesindeki tesislerde düzenlenen toplantıya 14 kooperatif ve Tariş'in yetkilileri katıldı.

Toplantı sonrası AA muhabirine açıklama yapan Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, kooperatif başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek kuru incir fiyat belirleme sezonu öncesi değerlendirme yaptıklarını söyledi.

Üretici ve ortaklarının fiyatların açıklanmasını beklediğini aktaran Bircan, "Bu toplantının akabinde tekrar yönetim kurulumuzla bir araya gelerek fiyatlarımızı açıklayacağız. Onlarla çok güzel fikir alış verişlerimiz oldu. Biz de önümüzdeki günlerde fiyatlarımızı açıklayıp hem ortağımız hem de kooperatiflerimizi memnun edeceğiz." dedi.

Germencik, Aydın, Tariş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:20 Kaynak: AA
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