Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanlığına yeniden Hilmi Sürek seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanlığına yeniden Hilmi Sürek seçildi - Son Dakika

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanlığına yeniden Hilmi Sürek seçildi

6 saat önce

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği'nde iki listeyle girilen seçimli genel kurulda Hilmi Sürek'in listesi yeniden seçildi.

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanlığına yeniden Hilmi Sürek seçildi, System.String[]

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği'nde iki listeyle girilen seçimli genel kurulda Hilmi Sürek'in listesi yeniden seçildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, seçim Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan birlik tesislerinde gerçekleştirildi.

Sürek ve Fikret Akova'nın yarıştığı seçimleri Sürek'in 55-47 kazandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürek, birliğin dönemi karlılıkla kapattığını ifade etti.

Kooperatifçiliğin gelecek dönemlerde daha büyük önem taşıyacağını anlatan Sürek, Tariş markasının iç ve dış pazarlarda aranan bir değer olduğunu, önümüzdeki dönemde de bunun artarak süreceğini anlattı.

Geçen sezon ortaklarından aldıkları ürün karşılığında 47 milyon 716 bin lira ödeme yaptıklarını aktaran Sürek, 2019-2020 üretim sezonuna da hızlı alımlarla girdiklerini ifade etti.

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Genel Müdürü Güngör Şarman da birliğin 2018-2019 üretim sezonunda 8 milyon 751 bin lira kar elde ettiğini vurguladı.

Sürek'in yönetiminde şu isimler yer aldı:

Mustafa Akçe, Nihat Büyükerol, Hüseyin Yalazı, Hayal Ümüt Özenmiş ve Murat Özbaş.

Organize Sanayi Bölgesi, Tariş Zeytin, Zeytinyağı, Tariş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:12 Kaynak: AA
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