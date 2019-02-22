Son Dakika Haberleri: Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Genel Kurulu

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Genel Kurulu

42 dakika önce

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, 2017-2018 ürün alım kampanya döneminde ortaklarından 7 bin ton ürün aldıklarını ve bunun karşılığında 96 milyon lira ödeme yaptıklarını ifade etti.

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Genel Kurulu, System.String[]
Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, 2017-2018 ürün alım kampanya döneminde ortaklarından 7 bin ton ürün aldıklarını ve bunun karşılığında 96 milyon lira ödeme yaptıklarını ifade etti.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği 2017-2018 mali genel kurulu, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tesislerde yapıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Hilmi Sürek, dönemi karlılıkla kapattıklarını belirterek, "2017-2018 ürün alım kampanya döneminde ortaklarından 7 bin ton ürün aldık ve bunun karşılığında 96 milyon lira ödeme yaptık." ifadelerini kullandı.

Sürek, zeytinyağına uygulanan 80 kuruş prim desteğinin artırılması, sofralık zeytine de prim verilmesi ve zeytinyağı tüketiminin artırılması için KDV oranının yüzde 8'den 1'e düşürülmesi konularında bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.

Tariş Genel Müdürü Güngör Şarman da geçen sezon son 10 yılın en yüksek tutarlı zeytinyağı alımını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Birliğin 2017-2018 iş yılı faaliyetlerinden 2 milyon 197 bin TL kar elde ettiğine dikkat çeken Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği'nin son 10 yıldır faaliyetlerini karlılıkla yürüttüğünü aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:12 Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Tariş Zeytin, Tariş, Zeytinyağı, Ekonomi
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