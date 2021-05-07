Koronavirüsün görüldüğü ilk günlerde gittiği Almanya'nın Köln şehrinden dönmeyen Tarkan, ailesiyle fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Dün kızı Liya'yla oyun oynarken selfie yaptığı kareyi Instagram'dan paylaşan Megastar, bugün ise eşi Pınar Dilek'le pozunu yayınladı.

Tarkan, çocuğuyla fotoğrafına, "5 çayına davet edildim yine" notunu düşmüştü. Dilek'le olan pozuna ise Tarkan, "Du¨nku¨ gu¨zel temenni ve dilekleriniz ic¸in c¸ok tes¸ekku¨r ederiz..." diye yazdı. Megastar'a binlerce beğeni geldi.