Tarkan aşı oldu ve hayranlarına mesaj verdi

Tarkan, pandeminin başladığı ilk günden beri Almanya'nın Köln şehrine giderek, izole bir hayat sürüyor. Ünlü şarkıcı, şehre bağlı Alzey kasabasındaki evinde eşi Pınar Dilek Tevetoğlu ve Liya Tevetoğlu'yla yaşıyor.

Bu dönemde konser vermeyen Tarkan, aşı oldu. Aşıyla ilgili zamanında tereddütleri de olduğunu belirten Megastar, hayranlarına seslendi. Aşı olduğu anı Instagram'dan paylaşan Tarkan, "Ne yalan söyliyeyim, benim de bir çok insan gibi bu aşıyla ilgili soru işaretlerim, kuşkularım vardı, kafam karışıktı. Ama görüyorum ki her gün binlerce insanın hayatını kurtarıyor. Aşı olmamak için direnmenin manası yok" diye yazdı.

Sözlerine devam eden şarkıcı, "Bu salgın hastalıkla baş etmenin, sağlıklı kalmanın aşıdan başka yolu da yok. Geçmişteki pandemilerde de bu böyleydi şimdi de böyle. Aşılarımızı olalım, umutla yarınlara bakalım" diyerek, sevenlerine seslendi.