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Tarkan Avusturya'da konser verdi

6 saat önce

Şarkıcı Tarkan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da konser verdi.

Tarkan Avusturya'da konser verdi, System.String[]

Şarkıcı Tarkan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da konser verdi.

Tarkan'ın Avrupa turnesi kapsamında Wiener Stadthalle'de verdiği konsere, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Yıllar sonra Viyana'daki hayranlarıyla buluşan Tarkan, en son 11 yıl önce buraya geldiğini, Viyana konserlerinin çok güzel geçtiğini söyledi.

Altı bine yakın kişinin dinlediği konser süresince dans edip şarkılarını seslendiren sanatçı, aralarında "Yolla", "Bu Gece", "Dudu" ve "Vay Anam Vay"ın bulunduğu eski ve yeni albümden birçok sevilen parçasını hayranlarıyla birlikte söyledi.

Tarkan, İsviçre'nin Zürih, Almanya'nın Hannover ve Köln kentlerinde vereceği konserlerle yıl sonuna kadar Avrupa turnesine devam edecek.

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:30 Kaynak: AA
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