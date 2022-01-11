Tarkan'dan Enes Kara mesajı: Anne babalar, çocuklarınız sizin malınız değildir - Son Dakika

Sanatçı Tarkan, Twitter hesabından cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve yaşadığı gelecek kaygısından dolayı hayatına son veren Enes Kara için ne kadar üzüldüğünü belirttiği bir paylaşım yaptı.

Tarkan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Enes Kara'nın intihara sürüklenip hayatına son vermesine ne kadar üzüldüğümü anlatamam.

Ne yazık ki Enes Kara'nın durumunda olup baskı altında yaşayan ve umudunu kaybetmiş, çaresiz binlerce genç var ülkemizde.

Asli görevimiz çocukları korumaktır. Bağnaz ve yobaz zihniyetlere hizmet ettirmek değil.

Ey analar babalar! İş işten geçmeden çocuklarınızın duygu ve düşüncelerine hassasiyetle, sevgiyle kulak verin, koşulsuzca yanlarında olun."