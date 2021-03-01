Tarkan'dan flaş Müjdat Gezen ve Metin Akpınar açıklaması

Ünlü şarkıcı, "Ülkemizin çok kıymetli sanatçıları olan Sayın Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in yargılandıkları davadan beraat etmiş olmalarına çok sevindim" ifadelerini kullandı.

SEVENLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Tarkan'ın bu açıklaması sonrası kimileri, "İşte senden beklediğimiz" açıklama derken kimisi de "Siyasi konulara girmesen daha iyi olur sanki" dedi.

NE OLMUŞTU?

Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programında, 21 Aralık 2018 tarihinde söyledikleri sözler nedeniyle Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 4'er yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Akpınar ve Gezen'e beraat verildi.