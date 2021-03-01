Tarkan'dan flaş Müjdat Gezen ve Metin Akpınar açıklaması
01.03.2021 17:39
Tarkan, Mu¨jdat Gezen ve Metin Akpınar'ın Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan'a hakaret suc¸lamasıyla yargılandıkları davadan beraat etmesine sevindigˆini ac¸ıkladı.
Ünlü şarkıcı, "Ülkemizin çok kıymetli sanatçıları olan Sayın Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in yargılandıkları davadan beraat etmiş olmalarına çok sevindim" ifadelerini kullandı.
SEVENLERİNİ İKİYE BÖLDÜ
Tarkan'ın bu açıklaması sonrası kimileri, "İşte senden beklediğimiz" açıklama derken kimisi de "Siyasi konulara girmesen daha iyi olur sanki" dedi.
NE OLMUŞTU?
Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programında, 21 Aralık 2018 tarihinde söyledikleri sözler nedeniyle Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 4'er yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Akpınar ve Gezen'e beraat verildi.
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