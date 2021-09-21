Tarkan'dan sevenlerini üzen karar!

Her yıl Eylül ayında sevenleriyle buluşan Tarkan koronavirüs salgının ardından sahnelere ara vermişti. Megastar'ın bir klasik haline gelen Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava konserleri bu yıl da yapılmayacak.

Sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Tarkan şu ifadeleri kullandı:

Sahneden, sizlerden bu kadar ayrı kalmamıştım hiç...

Galiba o yüzden de eksik, yarım her şey. Sevginiz, ilginiz, o alkış ve tezahürat sesleriniz, özetle ruhumun ilacı olan o güzel enerjiniz olmadan ben ben gibi değilim.

"E o zaman neden konser yapmıyorsun?" diyenlerinizi duyuyorum.

Pandemi…

Biliyorum belirli tedbir kuralları çerçevesinde konserler yapılıyor şu an ama ben benim konserlerim için riskli buluyorum. Çünkü biliyorum, biz bir araya geldik mi koparız.

Kimse tutamaz bizi. Kural mural tanımayız. Kırarız bütün zincirleri…

E Kimseyi tehlikeye atmak istemem.

Şu virüsü kontrol altına aldığımızda (ki o da aşılarımızı oldukça olacak), düzlüğe çıktığımızda kavuşuruz…

Sabredin inci tanelerim.

Kavuşacağız mutlaka sabredin...