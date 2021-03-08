Tarkan'dan şoke eden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı!
08.03.2021 18:56
Tarkan, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ilginç bir mesaj paylaştı. Ünlü şarkıcı, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kutlanacak bir gün değil" çıkışıyla sevenlerini şaşırttı. İşte ünlü şarkıcının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamama gerekçesi...
Tarkan, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü, aslında takvimimizin çok derin acılarla yüklü bir günüdür ve kutlanacak bir gün de değildir bence…" dedi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
8.03.2021 19:12:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarkan'dan şoke eden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı! - Son Dakika