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TARKAN'IN FİRARİ KUZENİ YAKALANDI; CİNAYET DAVASINDA TUTUKLANDI - Son Dakika

TARKAN'IN FİRARİ KUZENİ YAKALANDI; CİNAYET DAVASINDA TUTUKLANDI

26.11.2021 17:02

ESENYURT'ta Ercan Gönülkırmaz'ın öldürüldüğü davanın sanıkları arasında yer alan ve açık cezaevinden firar eden ünlü popçu Tarkan'ın kuzeni Servet Tevetoğlu yakalanarak tutuklandı.

ESENYURT'ta Ercan Gönülkırmaz'ın öldürüldüğü davanın sanıkları arasında yer alan ve açık cezaevinden firar eden ünlü popçu Tarkan'ın kuzeni Servet Tevetoğlu yakalanarak tutuklandı.

Servet Tevetoğlu 2019'da Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etmesi sonucunda hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. 17 Kasım'da Edirne Uzunköprü'de yakalanan Tevetoğlu, Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ercan Gönülkırmaz'ın öldürüldüğü davada kan gütme saikiyle öldürme, mala zarar verme ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından yargılandığı davaya, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağladı. Servet Tevetoğlu, 'Ben bu dosyadan tahliye olduğumda kardeşim kanser tedavisi görüyordu. 3 ay sonra da kendisini kaybettik. Hem bundan hem de bana takdir edilen kefaleti ödeme imkanım olmadığından adli kontrol şartını yerine getiremedim. Bu dosyadan tahliye olunca açık ceza evine geçtim, bir hafta kaldım. Daha sonra izne çıktım. O dönemde bütün gazete ve televizyonda haberler çıktı dedi.

Bunun üzerine hakkımda yeniden tutuklama çıkacağını düşünerek korktum diyen Tevetoğlu, Bundan dolayı da açık cezaevine tekrar geri dönemedim. Şu anda Edirne Uzunköprü'de bir arkadaşımı ziyarete gelmiştim. Onun yanında kalırım diye gelmiştim dedi.

Mahkeme, sanık Servet Tevetoğlu hakkında cezaevinden firari durumda bulunması ile yakalanış şekli ve yeri de dikkate alınarak tutuklanmasına karar verdi. Dava, Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

TARKAN'IN FİRARİ KUZENİ YAKALANDI; CİNAYET DAVASINDA TUTUKLANDI
TARKAN'IN FİRARİ KUZENİ YAKALANDI; CİNAYET DAVASINDA TUTUKLANDI
TARKAN'IN FİRARİ KUZENİ YAKALANDI; CİNAYET DAVASINDA TUTUKLANDI
TARKAN'IN FİRARİ KUZENİ YAKALANDI; CİNAYET DAVASINDA TUTUKLANDI

Açık Ceza İnfaz Kurumu, Uzunköprü, Edirne, Tarkan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TARKAN'IN FİRARİ KUZENİ YAKALANDI; CİNAYET DAVASINDA TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TARKAN'IN FİRARİ KUZENİ YAKALANDI; CİNAYET DAVASINDA TUTUKLANDI - Son Dakika
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