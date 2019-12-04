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Son Dakika Güncel TARKAN'IN HAYATINI KAYBEDEN KUZENİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

TARKAN'IN HAYATINI KAYBEDEN KUZENİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

6 saat önce

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ Ünlü sanatçı Tarkan'ın 2 yıldır kanser hastalığıyla mücadele eden kuzeni Taner Tevetoğlu dün gece hayatını kaybetti.

TARKAN'IN HAYATINI KAYBEDEN KUZENİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI, System.String[]

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ Ünlü sanatçı Tarkan'ın 2 yıldır kanser hastalığıyla mücadele eden kuzeni Taner Tevetoğlu dün gece hayatını kaybetti. Taner Tevetoğlu, Maltepe'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanırken, Tarkan törene katılmadı.

Ünlü sanatçı Tarkan'ın kuzeni Taner Tevetoğlu 2 yıldır kan kanseriyle mücadele ediyordu. Emlak danışmanlığı yapan 31 yaşındaki 2 çocuk babası Tevetoğlu dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tevetoğlu'nun cenazesi bugün Maltepe Merkez Camii'ne getirildi. İkindi vakti düzenlenen cenazeye çok sayıda yakını ve iş arkadaşı katılırken, Tarkan yer almadı. Taner Tevetoğlu kılınan cenaze namazının ardından Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'na defnedildi.

Görüntü Dökümü

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-Maltepe merkez camisinden görüntüler

-Cenazeye katılan kalabalık

-Taner Tevetoğlu'nun cenazesi

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin taşınması

-Genel ve detay


Tarkan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:12 Kaynak: DHA
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