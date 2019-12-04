Son Dakika Haberleri: Tarkan'ın hayatını kaybeden kuzeni Taner Tevetoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Magazin Tarkan'ın hayatını kaybeden kuzeni Taner Tevetoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Magazin

Tarkan'ın hayatını kaybeden kuzeni Taner Tevetoğlu son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Ünlü sanatçı Tarkan'ın kuzeni Taner Tevetoğlu 2 yıldır kan kanseriyle mücadele ediyordu.

Tarkan'ın hayatını kaybeden kuzeni Taner Tevetoğlu son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Ünlü sanatçı Tarkan'ın kuzeni Taner Tevetoğlu 2 yıldır kan kanseriyle mücadele ediyordu. Emlak danışmanlığı yapan 31 yaşındaki 2 çocuk babası Tevetoğlu dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tevetoğlu'nun cenazesi bugün Maltepe Merkez Camii'ne getirildi. İkindi vakti düzenlenen cenazeye çok sayıda yakını ve iş arkadaşı katılırken, Tarkan yer almadı. Taner Tevetoğlu kılınan cenaze namazının ardından Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'na defnedildi.

Tarkan, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İngiliz dalgıca pedofili yakıştırması yapan Elon Musk, hakim karşısında
Megastar Tarkan'ın kuzeni kan kanserinden hayatını kaybetti İlkay Akkaya 4 yıldır telefonla taciz edildiğini duyurdu: Tehdit ediliyorum, önlem alınsın Müge Anlı'daki Celalettin Polat olayında kan donduran iddia: Cinayeti eşi ve çocukları işledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 00:47:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarkan'ın hayatını kaybeden kuzeni Taner Tevetoğlu son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]