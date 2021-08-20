Tarkan'ın mutlu aile pozunda dikkat çeken not detayı: İnsanlığın çivisi çıktı, sevgiye sarılma zamanı

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Türk müziğinin başarılı isimlerinden Tarkan, uzun süredir eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile Almanya'da yaşıyor. Salgın nedeniyle tüm işlerini erteleyerek sadece ailesine zaman ayıran Tarkan, sosyal medya hesabından da dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"SEVGİYE SIĞINMA ZAMANI"

Eşi ve kızına sarıldığı fotoğrafı 4,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Tarkan, "İnsanlığın çivisinin çıktığı şu tuhaf zamanlarda bir daha anlıyorum ki sevgiye sığınma zamanı. Ailemize, sevdiklerimize sarılma zamanı" notunu yazdı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM GELDİ

Paylaşımlarında kızının yüzünü göstermemeye dikkat eden Tarkan'ın fotoğrafı kısa sürede binlerce yorum alırken 464 binden fazla beğeni geldi. Emel Sayın, Sibel Can ve Nilgün Belgün gibi usta isimler de Tarkan'ın ailesiyle paylaşımına nazar boncuğu emojisi koyarak karşılık verdi.