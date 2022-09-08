Tarkan konseri için kurulan platformun yıkılmasına inceleme (4) - Son Dakika
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Tarkan konseri için kurulan platformun yıkılmasına inceleme (4)

08.09.2022 18:38
Tarkan konseri için kurulan platformun yıkılmasına inceleme (4)

'KİMSENİN BAŞINA BİR ŞEY GELMEMESİ SEVİNDİRİCİ'Kordon esnafından kafe- bar işletmecisi Murat Karaca, "Çok üzücü bir olay yaşadık.

'KİMSENİN BAŞINA BİR ŞEY GELMEMESİ SEVİNDİRİCİ'

Kordon esnafından kafe- bar işletmecisi Murat Karaca, "Çok üzücü bir olay yaşadık. Kimsenin başına bir şey gelmemesi sevindirici. Sahne Cumhuriyet Meydanı'na yakındı. Sahne şimdi bizim işletmemizin bulunduğu Gündoğdu Meydanı tarafına kuruldu. Bizim adımıza bu daha da olumlu oldu. Rezervasyonlar arttı. Telefonlar susmuyor, zorlukta yetişiyoruz. Çok geçmiş olsun. Tarkan'ın gelmesi, konserden vazgeçmemesi sevindirici. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Kafe işletmecisi Gökhan Kandemir de "Gece sahnenin çökmesi nedeniyle çok üzgünüz. Platformda çalışanlara bir şey olmadığı için mutluyuz. İzmir'e megastar geliyor. Umarım her şey güzel olacak. Sahne bizim bulunduğumuz Gündoğdu Meydanı tarafına taşındı. Hareketli saatler yaşayacağız" diye konuştu.

Öte yandan, kordon boyunda İzmir'in kurtuluşu için gerçekleştirilecek etkinlikler için yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Yarın gerçekleştirilecek hava gösterilerinin provaları bugünden ilgi gördü. Birçok İzmirli hava araçlarının provalarını cep telefonuyla görüntülerken, heyecanı bugünden yaşadı.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,


YORUMLAR
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Tarkan'ın konseri öncesinde sahnenin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı: Kazanın konser sırasında yaşanmaması ise sevindirdi Tarkan'ın konseri öncesinde sahnenin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı: Kazanın konser sırasında yaşanmaması ise sevindirdi İzmir'de Tarkan Konseri Öncesi Çöken Platform Kaldırılıyor İzmir'de Tarkan Konseri Öncesi Çöken Platform Kaldırılıyor
Kaynak: DHA

Gündoğdu Meydanı, Murat Karaca, Tarkan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarkan konseri için kurulan platformun yıkılmasına inceleme (4) - Son Dakika

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