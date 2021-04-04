Tarkan Serbest 101 gün sonra sahada
04.04.2021 21:57
Omzundan ameliyat olan ve tedavisi tamamlanan Tarkan Serbest, Beşiktaş maçının 90+2. dakikasında oyuna girdi.
Omzundan ameliyat olan ve tedavisi tamamlanan Tarkan Serbest, Beşiktaş maçının 90+2. dakikasında oyuna girdi. Serbest, yaşadığı sakatlığın ardından 101 gün sonra sahaya çıkmış oldu.
Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakada Kasımpaşa'nın başarılı futbolcusu Tarkan Serbest de görev aldı. Son olarak Süper Lig'in 14. haftasında 23 Aralık'ta oynanan Gaziantep Futbol Kulübü müsabakasında sakatlanan ve omzundan ameliyat olan Tarkan Serbest, 101 gün sonra sahaya çıktı. Tarkan, Beşiktaş mücadelesinin 90+2. dakikasında Haris Hajradinovic'in yerine oyuna dahil oldu. - İSTANBUL
Son Dakika Canlı yayında büyük gerilim! Konuklar masaları yumrukladı Emekli amirallerin bildirisiyle ilgili HDP'den açıklama: Darbeci yaklaşımlara tavrımız nettir Sergen Yalçın'dan maçın hakemine olay tepki: Sizin yapamadığınızı onlar yaptı Son Dakika: Türkiye'de 4 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat 41 bin 998 yeni vaka tespit edildi Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam, feci şekilde can verdi Bu kez hedefinde bambaşka kişiler var! Ece Üner yaptığı açıklamayla gündem oldu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapacak Karadeniz'i istila eden 'drakula' fındık üreticilerini mağdur etti