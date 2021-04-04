Tarkan Serbest 101 gün sonra sahada

Omzundan ameliyat olan ve tedavisi tamamlanan Tarkan Serbest, Beşiktaş maçının 90+2. dakikasında oyuna girdi. Serbest, yaşadığı sakatlığın ardından 101 gün sonra sahaya çıkmış oldu.

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakada Kasımpaşa'nın başarılı futbolcusu Tarkan Serbest de görev aldı. Son olarak Süper Lig'in 14. haftasında 23 Aralık'ta oynanan Gaziantep Futbol Kulübü müsabakasında sakatlanan ve omzundan ameliyat olan Tarkan Serbest, 101 gün sonra sahaya çıktı. Tarkan, Beşiktaş mücadelesinin 90+2. dakikasında Haris Hajradinovic'in yerine oyuna dahil oldu. - İSTANBUL