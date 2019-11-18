Tarkan: Sizi çok özledim
6 saat önce
Toplamda 10 bin kişinin katıldığı iki konserde hit şarkılarını seslendiren Megastar, sevenlerine "Sizleri o kadar çok özledim ki, bir daha arayı bu kadar uzatmayalım" diye seslendi.
Toplamda 10 bin kişinin katıldığı iki konserde hit şarkılarını seslendiren Megastar, sevenlerine "Sizleri o kadar çok özledim ki, bir daha arayı bu kadar uzatmayalım" diye seslendi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:35
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