Üye Girişi
Tarkan ve Sibel Can'dan dönüş almayınca albüm çıkardı - Son Dakika

Tarkan ve Sibel Can'dan dönüş almayınca albüm çıkardı

27.08.2021 12:27

Tarkan ve Sibel Can'dan dönüş almayınca albüm çıkardı Genç Sanatçı Berkay Akçay: "Tarkan ve Sibel Can'a teşekkür ederim" Ünlü sanatçı Tarkan ve Sibel Can'a beste gönderdikten sonra olumlu ya da olumsuz dönüş alamayan genç besteci Berkay Akçay, bestelerini kullanmak için single çıkardı.

Tarkan ve Sibel Can'dan dönüş almayınca albüm çıkardı

Genç Sanatçı Berkay Akçay: "Tarkan ve Sibel Can'a teşekkür ederim"

İSTANBUL - Ünlü sanatçı Tarkan ve Sibel Can'a beste gönderdikten sonra olumlu ya da olumsuz dönüş alamayan genç besteci Berkay Akçay, bestelerini kullanmak için single çıkardı. Birçok ünlü isme şarkı sözü, beste ve aranjörlük yapan ve bestecilikten yorumculuğa geçiş yapan genç sanatçı 'Tarkan ve Sibel Can'a teşekkür ediyorum' dedi.

Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve Rotterdam Konservatuarı bölümünden mezun olan genç sanatçı Berkay Akçay, son aylarda hem söz hem müzik açısından farklılaşmaya başlamasıyla birlikte müzik dünyasına giriş yaparak müzikseverlerden olumlu not aldı. Aynı zamanda besteci ve yorumcu olan Akçay, bestecilikten yorumculuğa geçiş sürecini anlattı.

"Tarkan ve Sibel Can'a beste gönderdim dönüş almayınca albüm çıkarmaya karar verdim"

Karadenizli bir ailenin en büyük oğlu olan Berkay Akçay, "Popüler müzikte beste yazarken hep hayalimde olan bazı şeyler vardı. Örneğin Tarkan'a ve Sibel Can'a bir beste vermek. Onlar için besteler yapmaya başladım. Bu yazdığım besteleri de bir gün yakın bir tanıdık aracılığıyla kendilerine gönderdim. Bunun sonucunda baya bir süre olumlu ya da olumsuz bir cevap bekledim ama gelmedi. Gelmeyince de bende kendi yoluma gitmek zorunda kaldım. Kendim şan eğitimi aldım. Aldığım eğitimle de kendi bestelerimi yapmaya başladım ve ilk maxi single albümüm olan 'Yalnızım' ı çıkardım" dedi.

"Tarkan ve Sibel Can'a teşekkür ediyorum"

Tarkan ve Sibel Can'a gönderdiği parçalardan geri dönüş alamayınca hırslanarak eserlerini kendisi seslendiren Akçay, "Tarkan ve Sibel Can'a çok teşekkür ediyorum. Onlara gönderdiğim parçalardan geri dönüş olmadığı için bende hırslandım. Çünkü o eserlere çok emek harcamıştım. Bu hırsımı da özel şan eğitimi alarak kendi albümümü, kendi şarkılarımı söyleyerek halkla buluşturduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu. Şuanda popüler müzik çalışmalarına ağırlık veren Akçay, " Türkiye'ye döndükten sonra popüler müzik alanında çalışmalar yapıyordum. Belli bir süreden sonra tamamen popüler müziğe döndüm. Bunun içerisinde Türk Sanat Müziği de var. Birçok dalda pop - fantezi müzikte var. Şuanda bunları besteliyorum" dedi.

Farklı tarzlarda besteler yapabildiğini kaydeden Akçay, "Küçük yaşlarda fark etmiş olduğum yeni bir yeteneğim ortaya çıktı. Farklı tarzlarda beste yapabildiğimi fark ettim. Bu da müzikte çeşitliliği doğuran bir şey. Popüler müzikte özellikle bir yaptığım parça diğer yaptığım parçadan farklı oluyordu. Normalde insanlar tek tip beste yaparlar ve bunu anlarsınız. Dersiniz ki bu Ahmet'in, Mehmet'in bestesi. Çünkü hepsi belli bir kalıptadır. Ama benim çalışmalarımda bunu diyemiyorsunuz. Bu Berkay'ın bestesi, bu sanki Sibel Can için Tarkan için bestelenmiş gibi şeyler insanlardan çok duydum. Bunun sonucunda onlara da gönderdim. Ama bir cevap alamadım. Bu da beni hırslandırdı normal olarak. Bende kendi müziğimi kendim söylemeye başladım. Bunun neticesinde de ortaya çeşitlilik çıktı. Kimse şunu diyemiyor. Bu Berkay'ın parçası. Çünkü zorlanıyorlar. Hepsi farklı kişilere bestelendiği için onları ben yorumladığımda bu kez ortaya farklı bir şey çıkıyor. Ortaya çıkan sanki hepsi Berkay'ın değilmiş gibi. Ama aslında hepsi benim bestem. Sözünü ben yazdım ve hepsi benim üzerime kayıtlı. Çoğunu da şuan söyledim ve hazır durumda" dedi.

Tarkan ve Sibel Can'dan dönüş almayınca albüm çıkardı
Tarkan ve Sibel Can'dan dönüş almayınca albüm çıkardı
Tarkan ve Sibel Can'dan dönüş almayınca albüm çıkardı
Tarkan ve Sibel Can'dan dönüş almayınca albüm çıkardı

Sibel Can, Tarkan, Berkay, Müzik, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarkan ve Sibel Can'dan dönüş almayınca albüm çıkardı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

5 başlık altında detaylıca anlatıldı! İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yüz yüze eğitim genelgesi 12:32 5 başlık altında detaylıca anlatıldı! İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yüz yüze eğitim genelgesi Alişan geçen ay kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile AVM'de görüntülendi 12:12 Alişan geçen ay kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile AVM'de görüntülendi Son Dakika: Bugün yükselişle güne başlayan altının gram fiyatı 484,5 liradan işlem görüyor 11:59 Son Dakika: Bugün yükselişle güne başlayan altının gram fiyatı 484,5 liradan işlem görüyor
Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi 11:51 Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı 11:29 Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı 11:21 Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de 11:07 Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış 10:49 Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış

Son Dakika Haberleri
12:32 5 başlık altında detaylıca anlatıldı! İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yüz yüze eğitim genelgesi
12:08 Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Çete lideri öğretmenin kasasından servet çıktı
11:59 Son Dakika: Bugün yükselişle güne başlayan altının gram fiyatı 484,5 liradan işlem görüyor
11:57 Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu
11:50 Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi
11:42 Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar
11:28 Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı
11:20 Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı
11:10 Tokyo Olimpiyatları'nda Paralimpik'teki ilk madalyamızı ülkemize Recep Çiftçi getirdi
11:06 Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de
Aslan taraftarı mest oldu! Alpaslan Öztürk, maç sırasında aldığı yaralar için Aslan taraftarı mest oldu! Alpaslan Öztürk, maç sırasında aldığı yaralar için "Bu yara izleri benim gururum" dedi         
12:39
JASAT ekibi şaşkına döndü! Ev hanımı 10 metrelik direğe çıkıp 250 kiloluk trafoyu çaldı JASAT ekibi şaşkına döndü! Ev hanımı 10 metrelik direğe çıkıp 250 kiloluk trafoyu çaldı         
12:19
Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Çete lideri öğretmenin kasasından servet çıktı Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Çete lideri öğretmenin kasasından servet çıktı         
12:09
Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu         
11:57
Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar         
11:43
2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı 2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı         
11:26
525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor         
11:15
Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü         
10:56
Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok         
10:43
Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı         
10:20
Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı         
10:19
Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi         
09:51
Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti         
09:21
Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı         
09:16
Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu         
19:33
Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı         
18:30
Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı         
15:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 12:43:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarkan ve Sibel Can'dan dönüş almayınca albüm çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement