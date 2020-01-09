Tarla almak için bankadan çektiği 450 bin lirayı çaldılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tarla almak için bankadan çektiği 450 bin lirayı çaldılar - Son Dakika

Tarla almak için bankadan çektiği 450 bin lirayı çaldılar

7 saat önce

Adana'da bir kişinin, tarla satın almak için çektiği 450 bin lira para, aracının camı kırılarak çalındı.

Tarla almak için bankadan çektiği 450 bin lirayı çaldılar, System.String[]

Adana'da bir kişinin, tarla satın almak için çektiği 450 bin lira para, aracının camı kırılarak çalındı.


Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Vedat K. (66) tarla almak için sabah saatlerinde bir özel bankadan hesabındaki 450 bin lirayı çekti. Daha sonra oğlu ile birlikte tarla sahibi ile buluşmak için çarşıya gelen Vedat K. aracını otoparka park etti. 450 bin lirayı araçta bırakarak tarla sahibinin yanına giden şahıslar, anlaştıktan sonra parayı vermek için aracın yanına geldiklerinde camının kırık olduğunu gördü. Vedat K. araçta bıraktığı paranın yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler otoparkın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede bir otomobil ile gelen şahısların aracın camını kırarak parayı alıp otomobil ile kaçtıkları belirlendi. Otomobilin plakasını belirleyen polisler, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Kuruköprü, Seyhan, Sabah, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:19 Kaynak: İHA
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