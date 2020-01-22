Tarla balıkçılarının sorunu yerinde masaya yatırıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tarla balıkçılarının sorunu yerinde masaya yatırıldı - Son Dakika Ekonomi

Tarla balıkçılarının sorunu yerinde masaya yatırıldı

6 saat önce

-Milas'ta tarla balıkçılığı ile geçimini sağlayan üreticilerin sorunları, Milas İlçesi İç Su Yetiştirici Üreticileri Birliği'nde düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.

Tarla balıkçılarının sorunu yerinde masaya yatırıldı, System.String[]

- Milas'ta tarla balıkçılığı ile geçimini sağlayan üreticilerin sorunları, Milas İlçesi İç Su Yetiştirici Üreticileri Birliği'nde düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.


Su Ürünleri Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Milas İç Su Ürünleri Yetiştirici Üreticileri Birlik Başkanı Muhammet Toğuç, yaptığı konuşmasında özellikle düşen üretici sayısına değinerek, "Yüzde 1'lik KDV satışı ile fatura düzenlememiz için hallerde ve balık satış noktalarında bu satışı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunun dışında yüzde 8 KDV oranı ile işlem yapmak durumunda kalıyoruz. Bu satış noktalarının dışında biz yüzde 8 KDV ile fatura düzenlemek durumunda kalıyoruz. Yerel bir firmaya balığımı sattığım zaman yüzde 8 ile çıkış yapmak zorundayım, firma da bunu yine yüzde 8'den çıkışını yapıyor. Bu durum haksız rekabet ortamı yaratıyor. Gerekli düzenlemenin yapılarak yüzde 1'lik KDV oranından faydalanmamızın sağlanmasını istiyoruz." dedi.


Başkan Toğuç ayrıca drenaj kanallarında yapılan temizlik çalışmalarının desteklenmesi ve arttırılarak yaşanacak tıkanıklıklarının çözümü için destek istemesinin dışında ele aldığı birçok konu daha sonra üreticiler tarafından bir bir katılımcı protokole aktarıldı.


Özellikle sorunların asıl kaynaklarının ekonomik olduğu vurgusu yapan üreticiler, devlet bankaları aracılığıyla krediyle desteklenmek istediklerini ifade ettiler. - MUĞLA

Milas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İnternet ve telefon kullanıcıları dikkat! İmza atılan sözleşmelerin bir nüshasını alın
Dönerde "çamaşır suyu" iddiasına büfecilerden sert tepki geldi YHT'e zam yapıldığı ile ilgili haberlere TCDD'den açıklama geldi Trump, 7 ülkeye daha vize kısıtlaması getirmeyi planlıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 00:33:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarla balıkçılarının sorunu yerinde masaya yatırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]