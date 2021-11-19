TARLA BEKÇİSİ KALDIĞI KULÜBEDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

ADANA'da tarlada bekçilik yapan Zülfikar Uzundere (65) yaşadığı kulübede ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Uzundere'nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'ndeki biber tarlasında meydana geldi. Tarlada bekçilik yapan Zülfikar Uzundere'nin kulübede hareketsiz yattığını gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Uzundere'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Uzundere'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.