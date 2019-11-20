Tarla gününde 'yerli ve milli lahana' çeşitleri tanıtıldı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde 21 yıl önce başlatılan 'Yerli Hibrit Beyaz Baş Lahana Tohum Üretimi Projesi'nde elde edilen lahana çeşitleri üreticilere tanıtıldı.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Bafra Deneme İstasyonunda lahana ıslahı programları için yürütülen "Beyaz Baş Lahana Nitelikli Hat ve Yerli Hibrit Çeşitlerinin Geliştirilmesi" isimli TÜBİTAK projesi kapsamında geliştirilmiş olan yerli hibrit beyaz baş lahana çeşit adayları tanıtım gününde tek tek sergilendi.

Amaç tohum ithalatını azaltmak

Proje hakkında bilgi veren Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yüksek Mühendisi Hayati Kar, "Projemizin amacı, lahana sebzelerde tohum ithalatını azaltmak, yerli ve milli çeşitleri sağlamak amacıyla proje hayata geçirilmiştir. Çalışmalarımız Türkiye'de lahana üretiminin en fazla yapıldığı Samsun Bafra, Niğde Ulukışla ve Sakarya Kaynarca ilçelerinde yürütülmüştür. 2 yıl boyunca yürütülen çalışmalarda öne çıkan çeşitlerimizin özelliklerini tanıtmak için bu günü düzenledik" dedi.

"Milli çeşitlerimiz"

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Kibar Ak, "98 yılında bakanlığımızın desteğiyle değişik kaynaklardan başlayan, son yıllarda da direkt hedefe yönelik yapılan projelerle meyvelerini görmeye başladık. Bizim şu anda kışlık sebze, beyaz lahana ama biberi de değişik ürünler fasulye kendi çeşitlerimiz var. Bunları firmalara devrediyoruz, firmalar da bunu ülke genelinde kullanımını yaygınlaştırıyor. Vatandaşa ulaşması noktasında bir çalışma içerisindeyiz. Sakarya ve Samsun Türkiye'de beyaz lahana en üste çıkan illerimiz. Bu çeşitlerimiz ve çeşit adaylarımız beğeni görür. Çünkü bu bir ticari faaliyet, hatırla olmaz karşılıklı bu milli çeşitlerimizi, yerli çeşitlerimizi kullanıp üreticilerimize beğenisine sunmuş oluruz" diye konuştu.

"Tohumdan çıkan lahanalar bize özgü"

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ise, "Bugün bizim için anlamlı bir gün. Çünkü Bafra'yı Karadeniz'in Çukuroavası olarak adlandırıyoruz. Yaklaşık olarak hem çeltikte hem kışlık üretimde Türkiye'de söz sahibi bir bölgeyiz ve üretim sahasına sahibiz. Yerli ve millilik üzerinde baktığımız zaman biz bu coğrafyanın insanıyız. Bu güneşten besleniyoruz, bu toprakların suyunu içiyoruz, dolayısıyla benim bünyem ancak bu topraklara özgü yetişen sebzeyi meyveyi yemeye onu hazmetmeye alışkın bir bünye. Her kıtanın her bölgenin insanının almış olduğu gıda, besin o bölgenin toprağına o bölgenin coğrafyasına özgüdür. Bugün o açıdan anlamlı çünkü bugün yerli olarak yetiştirilen bir lahana türünü tanıtmak için burada toplanmış bulunuyoruz ve bu tohumdan çıkan lahanalar bize özgü. Atlarımızın yediği lahanaları bugün bu nesle de aktarıyoruz. Bu açıdan önemli" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, üretilen yerli lahanalar hakkında Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yüksek Mühendisi Hayati Kar tarafından katılımcılara bilgi verildi.