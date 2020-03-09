Tarla kavgasında hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tarla kavgasında hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi - Son Dakika

Tarla kavgasında hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi

6 saat önce

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada tabanca ile vurularak öldürülen 3 kişiden 2'si toprağa verildi.

Tarla kavgasında hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi, System.String[]

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada tabanca ile vurularak öldürülen 3 kişiden 2'si toprağa verildi.


Dün gece geç saatlerde iddiaya göre, Ü.G. ile akrabaları Hidayet N., Harun G., Soner G. (28), Rezzak G. (38), Yaşar D. (56), Sadık D. (30) ve Soner Y. (21) arasında ilçedeki pazar yerinde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Ü.G.'nin yanında bulunan tabanca ile açtığı ateş sonucu Hidayet N. ve Harun G. olay yerinde, Yaşar D. ise kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayda Soner G., Rezzak G., Sadık D. ve Soner Y. de yaralandı. Olayın ardından kaçan zanlı, polis ekiplerince Kırıkkale- Ankara karayolu üzerinde yakalandı. Kavgada hayatını kaybeden Hidayet N. ve Yaşar D., bugün Keskin Merkez Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Gündoğdu Mezarlığı'na defnedildi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Keskin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 06:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İspanya'da koronavirüs vaka ve ölüm sayısı ikiye katlandı
İran'da 13 sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi Nijerya'da maçta rakibiyle çarpışan futbolcu sahada hayatını kaybetti İtalya'da koronavirüs tedbirlerine karşı çıkan cezaevi isyanlarında 6 mahkum öldü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 00:43:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarla kavgasında hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]