Tarla sahibini gözyaşlarına boğan olay! Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti - Son Dakika

Tarla sahibini gözyaşlarına boğan olay! Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti

24.05.2021 12:19

Antalya'da yağmur suyu tahliyesi yapılan dere yatağında çıkan yangın, buğday tarlasına sıçrayarak 4 dönüm alanda ekili buğdayın yanmasına sebep oldu. Buğdaylarının yandığını gören tarla sahibi Süleyman Köse, gözyaşları arasında, "Yangını çıkaran ben yaptım demez ki, herkes kaçmış dağılmış kimse yok" ifadelerini kullandı.

Manavgat ilçesine bağlı Hatiplar Mahallesi 144 Sokak'ta meydana gelen olayda Divit Yeri mevkii olarak bilinen bölgede yağmur suyu tahliyesinde kullanılan dere yatağında sazlıkların yanmasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle derenin kenarında bulunan Süleyman Köse'ye ait buğday tarlasına sıçradı.

Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti, tarla sahibini gözyaşlarına boğuldu

EKİLİ 4 DÖNÜM ALAN KÜL OLDU

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman İşletmesi ekipleri yangına müdahalede bulunurken, buğday ekili 4 dönüm tarla yandı. Yangın sırasında parfüm şişesinden kaynaklı patlama yaşandı. Dere yatağından patlama sesi geldiğini, ardından da dere kenarındaki sazlıklardan duman ve alevlerin yükseldiğini belirten bir vatandaş, "Patırtı gibi bir ses geldi patladı ardından alev yükseldi. İtfaiyeyi aradık, itfaiye geldi sonuç bu. Arka tarata birisi mantar gibi bir şey patlattı ardından alev yükseldi. Artık poyrazdan komple burayı aldı gitti. Karşı komşunun çocukları oynuyordu, onlar zannettim ama baktım orada bir şey yok, döndüm bu tarafa alevler yükseldi. Allah korudu" diye konuştu.

Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti, tarla sahibini gözyaşlarına boğuldu

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Yangını duyarak gelen, ektiği ve hasada hazır hale getirdiği 10 dönüm buğdayın 4 dönümünden fazlasının yandığını gören Süleyman Köse, gözyaşlarına hakim olamadı. Yerdeki yanmış buğday başaklarını eline alan Köse, bir yıllık emeğinin heba olduğunu belirterek, "Yetkililer herkes bakacak yani. Jandarmaya söyledim, nereye başvuracaksam benim başvurmam lazım. Şikayetçi olmam mı, bir yıllık emeğim gitti. Ben 67 yaşındayım sırtımda heybeyle gübre attım. Yazık günah. Yangını çıkaran ben yaptım demez ki, herkes kaçmış dağılmış kimse yok" diye konuştu.

Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti, tarla sahibini gözyaşlarına boğuldu

"2 TONDAN FAZLA ZARARIMIZ VAR"

Halasının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Süleyman Köse'nin oğlu Vedat Köse, bu tarlayı uzun yıllardır babasının kiraladığını ve ektiğini belirterek "Otel lojmanı tarafından bir yangın çıkmış. Yaklaşık 4 dönüm kadar bir kaybımız var. Tam da mahsulümüzün hasat etme zamanı gelmişti, yapacağımız bir şey yok. Hasat için biçerdöverin gelmesini bekliyoruz, birkaç günlük işinin olduğunu söyledi. Birkaç gün içinde kaldırmayı düşünüyorduk. Çünkü böyle bir şey olabiliyor, hava şartları da buna müsait. Dönümde ortalama 400-500 kilo buğday alıyoruz. Nereden baksanız 2 tondan fazla zararımız var, buğday zararımız. Bu da günümüz şartlarında 10 bin liraya yakın" şeklinde konuştu.

Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti, tarla sahibini gözyaşlarına boğuldu

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından tarla sahibi Süleyman Köse, oğlu Vedat Köse ile birlikte Sarılar Jandarma Karakoluna giderek şikayette bulundu.

Tarla sahibini gözyaşlarına boğan olay! Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Buğday, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarla sahibini gözyaşlarına boğan olay! Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti - Son Dakika


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