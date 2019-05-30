Tarla şartlarında çeşit tanıma eğitimi toplantısı

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ile GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün işbirliği ile tarla şartlarında çeşit tanıma eğitimi toplantısı düzenlendi.

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ile GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün işbirliği ile tarla şartlarında çeşit tanıma eğitimi toplantısı düzenlendi.



Toplantıya Diyarbakır Tarım ve Orman Diyarbakır İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, GAP UTAEM Müdürü Mehdi Sümerli, İl Müdür Yardımcısı Mustafa Korkutan, Bitkisel Üretim ve Bitkisi Sağlı Şube Müdür vekili M. Siracettin Atındağ, GAP UTAEM teknik elemanları, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ile ilçe müdürlükleri teknik elemanları katıldı.



GAP UTAEM tarafından tescil edilen ve bölgemizde ağırlıklı olarak üretimi yapılan makarnalık buğday, ekmeklik buğday, yerel buğday çeşitleri ve siyez buğday ile arpa çeşitlerinin çeşit özelikleri, yetiştiriciliği, verim ve kalite özelikleri hakkında konu uzmanı Dr. Sertaç Tekdal tarafından teorik bilgi verildi. Eğitim sonrası deneme ve üretim alanları gezilerek burada bulunan çeşitlerle ilgili bilgiler verildi. GAP UTAEM laboratuvarında bir önceki üretim sezonunda hasat edilmiş çeşitlerin daneleri, olgunlaşmış başakları ve laboratuvar çalışmaları hakkında bilgi verilmesinin ardından eğitim sona erdi. - DİYARBAKIR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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