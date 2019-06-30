Son Dakika Haberleri: Tarla sulama kavgası: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Tarla sulama kavgası: 2 yaralı

57 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba iki grup arasında tarla sulama meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba iki grup arasında tarla sulama meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ekinlik Mahallesi'nde yaşayan Canpolat ailesi mensupları arasında tarla sulanması nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen ve silahın kullanıldığı olayda mermilerin isabet ettiği Necmi ve Adnan Canpolat kardeşler yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.
Tarla sulama kavgası: 2 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:19 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Siverek, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



50 lira yevmiye ile 50 derece sıcaklıkta çalışıyorlar Son dakika! Dışişleri Bakanlığından Irak'a sert tepki: Teröristleri barındırmayın İstanbul Valiliğinden Küçükçekmece'yi karıştıran taciz iddiasıyla ilgili açıklama Rusya'dan Karadeniz'e giren ABD savaş gemisiyle ilgili açıklama: Yakından takip ediyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 18:16:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarla sulama kavgası: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]