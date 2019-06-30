Tarla sulama kavgası: 2 yaralı
57 dakika önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba iki grup arasında tarla sulama meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:19 Kaynak: AA
'nın Siverek
ilçesinde akraba iki grup arasında tarla sulama meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ekinlik Mahallesi'nde yaşayan Canpolat ailesi mensupları arasında tarla sulanması nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen ve silahın kullanıldığı olayda mermilerin isabet ettiği Necmi ve Adnan Canpolat kardeşler yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.
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