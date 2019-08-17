Son Dakika Haberleri: Tarla sulama kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 8 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tarla sulama kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 8 yaralı

6 dakika önce

Van merkez Tuşba ilçesinde iki aile arasında çıkan tarla sulama kavgasında 1 kişi ölürken, 8 kişi de yaralandı.

Tarla sulama kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 8 yaralı, System.String[]
Van merkez Tuşba ilçesinde iki aile arasında çıkan tarla sulama kavgasında 1 kişi ölürken, 8 kişi de yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında tarla sulama nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu, Emre Yücebaş olay yerinde hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırırken hayatını kaybeden Yücebaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri olası durum için mahallenin giriş ve çıkışında geniş güvenlik önlemi alırken, olayda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - VAN
Jandarma, Tuşba, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


44 gündür kayıp olan adamı oğlu öldürüp, gömmüş
Ukrayna'da otel yangını: 8 ölü, 10 yaralı Alkol alıp gürültü yaptı, diye komşusunu öldürdü 3 kişinin öldüğü olaydan, ölü taklidi yaparak kurtuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 17:26:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarla sulama kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 8 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]