Tarla sulama sırası kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Tarla sulama sırası kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı

02.08.2022 13:09

Tarla sulama sırası kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı Akçakale'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tarla sulama sırası nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

Tarla sulama sırası kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı

Akçakale'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tarla sulama sırası nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Narlıova kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre tarla sulama sırası nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada Mehmet K. (15), Ahmet E.(27), Muhammed El M.ile Halil Kılıç yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Akçakale ile Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Akçakale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Halil Kılıç, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mahalleye giden jandarma ekipleri bölgeye önlem alarak kavgaya karışan şahısları belirlemek için çalışma başattı.

Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Halil Kılıç, Şanlıurfa, Akçakale, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarla sulama sırası kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarla sulama sırası kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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